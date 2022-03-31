Lúcio Flávio aceita convite e será o técnico do Botafogo B

Lúcio Flávio continua no Botafogo. O clube, que passa por mudanças estruturais desde a chegada de Luís Castro, manterá o então auxiliar técnico. O ex-meia aceitou o convite e será o novo treinador do time B, equipe sub-23 que está se formando desde a aquisição de John Textor.

Quem revelou a informação foi André Mazzuco, diretor de futebol do Glorioso, durante a apresentação de Victor Sá nesta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos. O executivo revelou que tudo foi resolvido após uma conversa. Flávio Tênius, contudo, não deve ter o mesmo futuro.

- Toda mudança gera naturalmente realocações. Estamos sendo extremamente cuidadosos, e essa mudança está sendo feita desde antes. E é natural que alguns profissionais percam espaço ou mudem. Desses profissionais que temos, o Flávio (Tênius) é extremamente querido, temos muito respeito por ele, mas dentro dessa sistemática avaliamos outra possibilidade. Considerando a história dele precisamos considerar decisões importantes. Sendo muito respeitoso pelos profissionais - afirmou Mazzuco.

- O Lúcio é uma pessoa formidável, teve a primeira experiência como treinador, nós fizemos um convite para ele, a partir do Luís Castro, iniciar o projeto da equipe B. Conversamos com o John que isso ainda é muito vago no país, então nada melhor que o Lúcio no país. Queremos desenvolver isso com o grupo. O Lúcio aceitou o convite, deixamos ele à vontade. Nós fazemos questão que eles nos ajude. Os atletas, que dentro da ideia do Luís, alguns vamos buscar mercados, outros vamos buscar o time B, é algo muito natural. Vamos criar um espaço para que eles se desenvolvam nesse processo, é algo consistente. Nós não temos a equipe B ainda, isso está sendo criado tendo bons profissionais e os atletas tendo essa flexibilidade - revelou.

O time B será sub-23 e provavelmente vai disputar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes durante a temporada.