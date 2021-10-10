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Luccas Claro se torna desfalque do Fluminense para confronto com o Corinthians

Zagueiro terá de cumprir suspensão automática no duelo na Neo Química Arena...

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 10:05

LanceNet

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Publicado em 

10 out 2021 às 10:05
Crédito: Cartão aconteceu na reta final da partida contra o Dragão (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O técnico Marcão já tem uma baixa confirmada para o confronto do Fluminense com o Corinthians, na próxima quarta-feira (13). Devido ao cartão amarelo recebido no decorrer do empate em 0 a 0 com o Atlético-GO, no Maracanã, o defensor Luccas Claro terá de cumprir suspensão automática. O zagueiro recebeu seu terceiro cartão amarelo da série e está fora da partida. Além de David Braz, que foi relacionado para a partida do sábado passado, o Tricolor das Laranjeiras conta para o setor com o jovem Luan Freitas e o veterano Matheus Ferraz como possíveis substitutos. Manoel, por sua vez, segue em transição no departamento médico. Nino, seu colega de zaga no setor defensivo, e o volante Nonato, seguem pendurados na próxima rodada.
O Tricolor das Laranjeiras tem 33 pontos no Campeonato Brasileiro em 24 partidas.

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