Luccas Claro reconhece falhas individuais e lamenta derrota do Fluminense: 'Prejudicaram muito'

Neste domingo, o Fluminense perdeu para o Bahia por 2 a 0, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 37ª rodada do Brasileiro. Durante a partida, Luccas Claro falhou nos dois lances, que culminaram nos gols de Gilberto. Ao final, o zagueiro lamentou a derrota e reconheceu os erros individuais.- Foram dois erros individuais que prejudicaram muito a equipe. A gente conversou e, muito provavelmente, quem saísse na frente levaria a vitória e foi o que aconteceu. É levantar a cabeça, faz parte. Queríamos buscar a vitória, mas é colocar a cabeça no jogo contra a Chapecoense para levar o Fluminense para a Libertadores - disse Luccas Claro.
Com o resultado, o Tricolor estacionou em sétimo lugar com 51 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado por Ceará ou América-MG. Na próxima quinta-feira, o Fluminense recebe a Chapecoense no Maracanã, às 21h30, em jogo válido pela 38ª rodada do Brasileiro.