Luccas Claro ganha confiança no Fluminense e pode seguir no time mesmo com retornos

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O início da caminhada do Fluminense no Campeonato Brasileiro contou com algumas críticas, olhares voltados para as finalizações e o esquema utilizado por Odair Hellmann. No entanto, há um setor que passou por modificações e vem dando conta do recado, apesar dos três gols sofridos em três rodadas. Na zaga, Luccas Claro era a última opção no setor e recebeu a missão de substituir os lesionados Matheus Ferraz e Digão após quase seis meses sem jogar. O resultado? Atuações seguras e a provável titularidade mesmo com o retorno dos companheiros.

Digão já esteve no banco na vitória contra o Internacional por 2 a 1. Já Matheus Ferraz treinou sem limitações com o grupo nesta segunda-feira e deve viajar para Bragança Paulista, onde o Flu encara o RB Bragantino na quarta-feira, às 19h15. O pensamento neste momento, porém, é de que Luccas Claro chegou para ficar. Com a confiança da comissão técnica, ele cometeu poucos erros, foi eficiente e tem mostrado bom aproveitamento nas jogadas aéreas.

- Consegui manter um bom nível nas partidas em que atuei, estou contente com o meu desempenho individual e também do grupo. Isso é resultado de muito suor e dedicação no dia a dia. Sei que tenho a confiança do treinador, assim como todos os outros atletas, o Odair nos passa isso diariamente. Estou feliz por estar evoluindo e aproveitando bem as oportunidades, meu objetivo é contribuir com o Fluminense sempre - disse Luccas Claro, ao L!.Em números do site "SofaScore", nas três partidas do Brasileirão, quando atuou 90 minutos em todas, o zagueiro somou 11 cortes, nove interceptações, cinco desarmes, 11 duelos ganhos no chão e oito em jogadas aéreas. Além disso, deu uma média de 55,3 toques por jogo, um passe decisivo, uma finalização e tirou uma bola em cima da linha contra o Internacional. Luccas Claro é o tipo de jogador que tem boa movimentação, sem passar muito tempo estacionado em um mesmo lugar. Vale lembrar que no início do ano ele marcou três gols no Carioca.