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Luccas Claro ganha confiança no Fluminense e pode seguir no time mesmo com retornos

Zagueiro era o último na fila e acabou se beneficiando das lesões de Matheus Ferraz e Digão; companheiros já estão liberados, mas devem ficar no banco...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 06:00

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 06:00

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O início da caminhada do Fluminense no Campeonato Brasileiro contou com algumas críticas, olhares voltados para as finalizações e o esquema utilizado por Odair Hellmann. No entanto, há um setor que passou por modificações e vem dando conta do recado, apesar dos três gols sofridos em três rodadas. Na zaga, Luccas Claro era a última opção no setor e recebeu a missão de substituir os lesionados Matheus Ferraz e Digão após quase seis meses sem jogar. O resultado? Atuações seguras e a provável titularidade mesmo com o retorno dos companheiros.
Digão já esteve no banco na vitória contra o Internacional por 2 a 1. Já Matheus Ferraz treinou sem limitações com o grupo nesta segunda-feira e deve viajar para Bragança Paulista, onde o Flu encara o RB Bragantino na quarta-feira, às 19h15. O pensamento neste momento, porém, é de que Luccas Claro chegou para ficar. Com a confiança da comissão técnica, ele cometeu poucos erros, foi eficiente e tem mostrado bom aproveitamento nas jogadas aéreas.
- Consegui manter um bom nível nas partidas em que atuei, estou contente com o meu desempenho individual e também do grupo. Isso é resultado de muito suor e dedicação no dia a dia. Sei que tenho a confiança do treinador, assim como todos os outros atletas, o Odair nos passa isso diariamente. Estou feliz por estar evoluindo e aproveitando bem as oportunidades, meu objetivo é contribuir com o Fluminense sempre - disse Luccas Claro, ao L!.Em números do site "SofaScore", nas três partidas do Brasileirão, quando atuou 90 minutos em todas, o zagueiro somou 11 cortes, nove interceptações, cinco desarmes, 11 duelos ganhos no chão e oito em jogadas aéreas. Além disso, deu uma média de 55,3 toques por jogo, um passe decisivo, uma finalização e tirou uma bola em cima da linha contra o Internacional. Luccas Claro é o tipo de jogador que tem boa movimentação, sem passar muito tempo estacionado em um mesmo lugar. Vale lembrar que no início do ano ele marcou três gols no Carioca.
Luccas Claro é mais um dos jogadores que tem contrato com o Fluminense apenas até o final deste ano. O clube já indicou que deve renovar com grande parte dos jogadores pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro para que não tenha grandes baixas na reta final da competição. Com as boas atuações, o zagueiro ganhou pontos importantes na disputa no elenco.

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