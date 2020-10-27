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Luccas Claro exalta trabalho de Odair Hellmann: 'Confiança é total, por isso que está dando certo'

Em entrevista coletiva, o zagueiro comentou sobre o melhor momento do Fluminense na temporada, sua fase artilheira, e sobre a possível renovação do meio-campista Dodi...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 15:08

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 15:08
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Em entrevista coletiva, nesta terça, o zagueiro Luccas Claro exaltou o trabalho do técnico Odair Hellmann no melhor momento do Fluminense na temporada. A equipe entrou no G4 do Campeonato Brasileiro, está invicta há 7 partidas e tem sua melhor pontuação no primeiro turno desde 2015. O time volta a campo no sábado, às 21h, contra o Fortaleza, no Castelão.
– Confiança é total (no trabalho de Odair)., por isso que está dando certo. Com trabalho, está conseguindo colocar em prática tudo que tem nos passado. E não estacionar, estamos evoluindo ainda dentro da competição. Temos muito a crescer, é importante manter os pés no chão. Tem muitos jogos pela frente, a briga é difícil, mas temos condições de terminar na parte de cima - destacou o zagueiro.
Com isso, o atleta também comentou sobre sua fase artilheira e se esse é o seu melhor momento na carreira. Ele disse que é cedo para falar sobre isso, mas que espera dar sequência a boa fase no restante da temporada.
– Muito feliz com meu momento, o da equipe, é claro que a equipe vencendo os jogos, em uma boa classificação, é mais fácil todos os atletas desenvolverem o seu melhor. Sobre ser a melhor temporada da carreira, acho que ainda é cedo para falar. Em outras temporadas também iniciei bem e pude terminar bem, consegui manter a regularidade até o final - disse
– Para que seja o melhor, preciso terminar bem. Tem muita competição pela frente. Terminando bem, jogando em alto nível, o Fluminense conquistando todos os objetivos, aí sim vou poder afirmar aqui que é a melhor temporada da minha carreira - ressaltou.
Por fim, o zagueiro falou sobre a possível renovação no contrato de um dos destaques do Fluminense na temporada, o meio-campista Dodi. A novela se arrasta e ainda não teve um final feliz para a torcida Tricolor.
– Estamos apreensivos, assim como a torcida, e na expectativa que fique (Dodi0). Desejo que possa tomar a decisão correta, de preferência aqui com a gente - fez campanha pela permanência do companheiro no clube.

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