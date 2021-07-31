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Luccas Claro celebra classificação 'muito importante' do Fluminense, mas critica gramado do Maracanã

Zagueiro foi bem na vitória sobre o Criciúma, pelas oitavas de final da Copa do Brasil e exaltou resultado antes da Libertadores...

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 18:49

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2021 às 18:49
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense vinha de três derrotas seguidas e precisava vencer para avançar na Copa do Brasil. Apesar de uma atuação ruim, a equipe foi eficiente e bateu o Criciúma por 3 a 0, se garantindo nas quartas de final. Após a partida, o zagueiro Luccas Claro demonstrou alívio ao falar do triunfo, que aconteceu às vésperas da partida de volta contra o Criciúma, na Copa do Brasil.
+ ATUAÇÕES: Gabriel Teixeira e Luiz Henrique destacam-se em classificação do Fluminense sobre o Criciúma na Copa do Brasil
​- A classificação era muito importante, precisávamos buscar. Não começamos fazendo um jogo tecnicamente muito bom, mas o que era preciso. Independentemente de bonito ou não, precisávamos classificar. Fomos eficientes nas chances que construímos - disse o jogador na saída do campo.
Depois de duas partidas fora de casa, o Flu voltou ao Maracanã e novamente precisou enfrentar um gramado ruim. Luccas Claro criticou as condições do campo, mas exaltou o jogo feito pelo Tricolor e a qualidade do adversário, que venceu por 2 a 1 na ida e está na Série C do Campeonato Brasileiro.
Veja os confrontos da Copa do Brasil
- Estava um pouco difícil jogar e entender o campo. Está colocando muita dificuldade o gramado do Maracanã. Mas soubemos entender o jogo e o adversário. É uma grande equipe do Criciúma, não podemos desmerecer o adversário. Eles vieram aqui e fizeram um jogo para cima, para frente. É uma classificação importante que vai dar muita confiança para ficarmos tranquilos na sequência - completou.
O Fluminense volta a entrar em campo na próxima terça-feira, às 19h15 (de Brasília), pelas oitavas de final da Libertadores contra o Cerro Porteño (PAR). A ida foi com vitória de 2 a 0.

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