Lucca tem lesão na coxa confirmada e será desfalque para o Fluminense contra o São Paulo

Substituído ainda no primeiro tempo da vitória do Fluminense sobre a Chapecoense por 2 a 1, o atacante Lucca foi submetido a exame de imagem nesta quinta-feira e teve detectada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Assim, ele desfalcará o Tricolor diante do São Paulo, no próximo domingo, às 20h30, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
+ Kayky é mais um! Relembre joias de Xerém que deixaram o Fluminense nos últimos anos
O jogador sentiu dores aos 27 minutos do primeiro tempo e precisou sair para dar lugar a Caio Paulista, que ficou fora por 11 jogos. No departamento médico atualmente estão Hudson e Paulo Henrique Ganso. Gabriel Teixeira segue em trabalho de transição.
Veja a tabela do Brasileirão
Além da partida com o São Paulo, o Flu terá outro importante duelo na semana: o jogo de volta da Copa do Brasil. A partida com o Atlético-MG será na quarta-feira, às 19h, no Mineirão. A ida, vale lembrar, foi 2 a 1 para o Galo. Lucca vem sendo titular desde o início do trabalho de Marcão.