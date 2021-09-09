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Lucca tem lesão na coxa confirmada e será desfalque para o Fluminense contra o São Paulo

Atacante precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da vitória contra a Chapecoense e realizou exames nesta quinta...

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 14:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 set 2021 às 14:08
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Substituído ainda no primeiro tempo da vitória do Fluminense sobre a Chapecoense por 2 a 1, o atacante Lucca foi submetido a exame de imagem nesta quinta-feira e teve detectada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Assim, ele desfalcará o Tricolor diante do São Paulo, no próximo domingo, às 20h30, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
+ Kayky é mais um! Relembre joias de Xerém que deixaram o Fluminense nos últimos anos
​O jogador sentiu dores aos 27 minutos do primeiro tempo e precisou sair para dar lugar a Caio Paulista, que ficou fora por 11 jogos. No departamento médico atualmente estão Hudson e Paulo Henrique Ganso. Gabriel Teixeira segue em trabalho de transição.
Veja a tabela do Brasileirão
​Além da partida com o São Paulo, o Flu terá outro importante duelo na semana: o jogo de volta da Copa do Brasil. A partida com o Atlético-MG será na quarta-feira, às 19h, no Mineirão. A ida, vale lembrar, foi 2 a 1 para o Galo. Lucca vem sendo titular desde o início do trabalho de Marcão.

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