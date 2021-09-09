Lucca tem lesão na coxa confirmada e será desfalque para o Fluminense contra o São Paulo

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Substituído ainda no primeiro tempo da vitória do Fluminense sobre a Chapecoense por 2 a 1, o atacante Lucca foi submetido a exame de imagem nesta quinta-feira e teve detectada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Assim, ele desfalcará o Tricolor diante do São Paulo, no próximo domingo, às 20h30, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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​O jogador sentiu dores aos 27 minutos do primeiro tempo e precisou sair para dar lugar a Caio Paulista, que ficou fora por 11 jogos. No departamento médico atualmente estão Hudson e Paulo Henrique Ganso. Gabriel Teixeira segue em trabalho de transição.

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