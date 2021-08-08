Lucca recebe terceiro cartão amarelo e desfalca o Fluminense contra o Internacional

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense tem uma baixa confirmada para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. Isso porque Lucca, que estava pendurado, recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o América-MG, válida pela 15ª rodada do Brasileirão, no Independência, neste domingo.

> Veja jogadores do Fluminense que foram convocados para as Olimpíadas Dessa forma, o atacante não enfrenta o Internacional no próximo domingo, às 20h30, no Beira-Rio, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.