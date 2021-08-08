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Lucca recebe terceiro cartão amarelo e desfalca o Fluminense contra o Internacional

Lucca recebeu o terceiro cartão amarelo e não será opção para o técnico Roger Machado no próximo domingo, quando o Fluminense enfrenta o Internacional, no Beira-Rio...

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 16:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 ago 2021 às 16:48
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense tem uma baixa confirmada para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. Isso porque Lucca, que estava pendurado, recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o América-MG, válida pela 15ª rodada do Brasileirão, no Independência, neste domingo.
> Veja jogadores do Fluminense que foram convocados para as Olimpíadas Dessa forma, o atacante não enfrenta o Internacional no próximo domingo, às 20h30, no Beira-Rio, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Vale destacar que Lucca não seria titular no jogo desta tarde. No entanto, como Gabriel Teixeira está com virose e Luiz Henrique está com dores na coxa, o camisa 7 ganhou a oportunidade no time titular.

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