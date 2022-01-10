Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lucca não se reapresenta e encaminha saída do Fluminense

Jogador irá rescindir com o Tricolor e deve reforçar a Ponte Preta; o contrato era válido apenas até abril e vai representar economia ao Flu...
LanceNet

10 jan 2022 às 16:34

O atacante Lucca está muito próximo de deixar o Fluminense. O jogador não se reapresentou com o restante do elenco nesta segunda-feira, no CT Carlos Castilho, e caminha para uma rescisão amigável de contrato. O destino será a Ponte Preta, que só aguarda essa liberação para assinar. Ele estava fora dos planos da nova comissão técnica. As conversas vem avançando nos últimos dias. Com vínculo apenas até abril, o jogador foi liberado pelo Flu. A rescisão vai significar uma boa economia aos cofres do Tricolor, que espera algumas saídas para equilibrar com os altos salários dos reforços.
Lucca está nas Laranjeiras desde setembro de 2020, mas nunca conseguiu se firmar no clube e foi constantemente contestado. Foram 54 jogos (só 22 como titular) e seis gols e três assistências.
Na Ponte Preta, o atacante teve boa passagem em 2017. Aos 31 anos, Lucca era uma vontade da diretoria alvinegra e aceitou reajustar o salário, com redução considerável.
Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados