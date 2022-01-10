Lucca não se reapresenta e encaminha saída do Fluminense

O atacante Lucca está muito próximo de deixar o Fluminense. O jogador não se reapresentou com o restante do elenco nesta segunda-feira, no CT Carlos Castilho, e caminha para uma rescisão amigável de contrato. O destino será a Ponte Preta, que só aguarda essa liberação para assinar. Ele estava fora dos planos da nova comissão técnica. As conversas vem avançando nos últimos dias. Com vínculo apenas até abril, o jogador foi liberado pelo Flu. A rescisão vai significar uma boa economia aos cofres do Tricolor, que espera algumas saídas para equilibrar com os altos salários dos reforços.
Lucca está nas Laranjeiras desde setembro de 2020, mas nunca conseguiu se firmar no clube e foi constantemente contestado. Foram 54 jogos (só 22 como titular) e seis gols e três assistências.
Na Ponte Preta, o atacante teve boa passagem em 2017. Aos 31 anos, Lucca era uma vontade da diretoria alvinegra e aceitou reajustar o salário, com redução considerável.