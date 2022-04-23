Lucca marca, Ponte Preta vence o CRB e deixa o Z-4

Com o torcedor da Ponte Preta ainda tentando esquecer o rebaixamento no Campeonato Paulista, finalmente teve motivos para comemorar. Na tarde deste sábado, no estádio Moisés Lucarelli, pela 3ª rodada Brasileirão Série B, conquistou sua primeira vitória na competição, diante do CRB, com Lucca marcando ainda na etapa inicial dando números finais em 1 a 0.
Sendo assim, a equipe comandada por Hélio dos Anjos chegou aos 4 pontos, pulando para a 8ª colocação, enquanto o time comandado por Marcelo Cabo, por conta do revés, caiu para a 17ª posição com apenas 1 ponto. JOGO EQUILIBRADO NO INÍCIO
Mesmo jogando sob seus domínios, a equipe da Ponte Preta não conseguiu impor sua força sobre o CRB nos primeiros minutos. Até meados dos 10 minutos, apesar de tentar manter mais a posse de bola, viu o adversário conseguir chegar à sua área, porém as tentativas de ambos os lados pouco deram trabalho aos goleiro Caíque França e Diogo Silva, respectivamente.
LUCCA ABRE A CONTAGEM
Na sequência, o time da casa passou a ditar o ritmo em campo. Com isso, aos 24 minutos, após lindo passe de calcanhar de Ramon para Norberto, o lateral rolou para Lucca, sem marcação, mandar para o fundo das redes no cantinho.
Mais tranquilo em campo, o time de Hélio dos Anjos passou a cadenciar o jogo. Sem sofrer pressão por parte do Galo, que pouco chegava ao seu campo de ataque, apenas aguardou o término da etapa inicial.
PONTE SEGUIA MELHOR
Mesmo com Marcelo Cabo promovendo uma troca no intervalo, os mandantes mantiveram o mesmo ritmo da primeira etapa. Até meados dos 15 minutos, conseguiu criar as melhores chances com Ramon e Luís Otávio, sendo esse último substituído momentos depois.
Até os 25 minutos, com novas trocas realizadas pelos dois comandantes, o foco no CRB foi aumentar seu poder ofensivo, enquanto a intenção na Macaca foi reforçar seu meio-campo.
RETA FINAL DE DUELO
Já nos momentos finais, com Hélio e Marcelo apostando suas últimas fichas, o CRB até esboçou uma reação. Entretanto, mesmo mantendo a posse de bola, pouco conseguiu criar jogadas para assustar o goleiro Caíque França, dando a deixa a arbitragem colocar um ponto final no jogo com vitória e alívio da torcida da equipe de Campinas.FICHA TÉCNICAPONTE PRETA 1x0 CRB
Data e horário: 23/04/2022, às 16h (de Brasília)Local: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Helton Nunes (SC)VAR: Héber Roberto Lopes (SC)
Cartões Amarelos: Lucca, 15'/1ºT; Ramon Carvalho, 37'/1ºT; Wallace, 2'/2ºT; Norberto, 6'/2ºT; Wallisson, 26'/2ºT Hélio dos Anjos, 26'/2ºT
Gols: Lucca, 23'/1ºT (1-0);
PONTE PRETA: Caíque França; Norberto (Bernardo, aos 33'/2ºT), Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Artur; Amaral (Wesley Fraga, aos 21'/2ºT), Léo Naldi e Ramon (Wallisson, aos 21'/2ºT); Echaporã (Nicolas, aos 12'/2ºT), Lucca e Danilo Gomes.(Técnico: Hélio dos Anjos)
CRB: Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Iago Mendonça, Guilherme Romão; Marthã (Reginaldo, 38'/2ºT), Wallace (Gustavo Apis, aos 20'/2ºT) e Vico (David Brall, no intervalo); Richard (Gabriel Conceição, 30'/2ºT), Fabinho (Wesley, aos 20'/2ºT) e Anselmo Ramon.(Técnico: Marcelo Cabo)