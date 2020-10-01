Lucca comemora acerto com o Fluminense: 'É um desafio gigante'

Em busca de reforços para o seu sistema ofensivo, o Fluminense anunciou a contratação do atacante Lucca, de 30 anos, que estava no Al-Khor, do Catar. O atleta assinou contrato até o fim de abril de 2022 com o Tricolor das Laranjeiras, vestirá a camisa 7 da equipe, e chegou sem custos. A chegada do jogador teve o aval de Odair Hellmann, com quem trabalhou no internacional em 2018.
Revelado pelo Palmas, o atacante têm passagens por clubes como Ponte Preta, Internacional, Corinthians, Criciúma, Al-Rayyan SC, Bahia e Cruzeiro. Ele revelou estar muito feliz pela oportunidade e celebrou o acerto com o clube. O atleta deve ser apresentado em breve e já iniciar os treinamentos com os novos companheiros.
— Estou muito feliz com a oportunidade. Tenho muitos companheiros aqui que eu já trabalhei junto, isso me deixa muito mais tranquilo. É um desafio gigante, estou super motivado e totalmente disposto a ajudar o clube da melhor maneira possível – afirmou o novo reforço do Fluminense.
Cabe salientar que o jogador só poderá ser inscrito a partir do dia 13 de outubro após a abertura da janela de transferências internacionais. Ele terá que esperar para estrear com a camisa do Fluminense, pois assim como Salomon Kalou no Botafogo e Maurício Isla no Flamengo, o atleta necessitaria ter ficado sem vínculo antes da janela anterior ter fechado.
Portanto, Lucca só deve entrar em campo no dia 14 de outubro, quando o Tricolor das Laranjeiras visitará o líder do Brasileirão, o Atlético-MG, do técnico Jorge Sampaoli, no Mineirão, pela 16ª rodada da competição. Dessa forma, ele não estará em campo contra Botafogo, Goiás e Bahia.