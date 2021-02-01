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futebol

Lucas Veríssimo rescinde contrato com o Santos e viajará para Portugal

Zagueiro santista, um dos destaques da Libertadores, foi vendido por R$ 43 milhões para o Benfica e deve integrar o elenco do clube português já na próxima semana...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 18:19

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 18:19

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O zagueiro Lucas Veríssimo rescindiu seu contrato com o Santos nesta segunda-feira (1). A rescisão já foi publicada pelo BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e o atleta deve viajar para Portugal na próxima semana para integrar o elenco do Benfica.
Veja a situação do Santos na tabela do Brasileirão!​O alvinegro praiano vendeu Veríssimo pelo valor de 6,5 milhões de euros, equivalente a R$ 43 milhões.
Destes, 2,5 milhões de euros (R$ 16 milhões) serão pagos agora, 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões) em dezembro de 2021 e os 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões) restantes em dezembro de 2022.A negociação com o Benfica já consta no TMS, o sistema de transferências internacionais da FIFA.
Aos 25 anos de idade, o zagueiro formado na base do clube atuou 187 vezes pelo Peixe, tendo estreado em janeiro de 2016 contra o São Bernardo. Ao todo, foram 7 gols marcados pelo Santos.

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