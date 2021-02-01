Lucas Veríssimo rescinde contrato com o Santos e viajará para Portugal

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O zagueiro Lucas Veríssimo rescindiu seu contrato com o Santos nesta segunda-feira (1). A rescisão já foi publicada pelo BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e o atleta deve viajar para Portugal na próxima semana para integrar o elenco do Benfica.

Veja a situação do Santos na tabela do Brasileirão!​O alvinegro praiano vendeu Veríssimo pelo valor de 6,5 milhões de euros, equivalente a R$ 43 milhões.

Destes, 2,5 milhões de euros (R$ 16 milhões) serão pagos agora, 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões) em dezembro de 2021 e os 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões) restantes em dezembro de 2022.A negociação com o Benfica já consta no TMS, o sistema de transferências internacionais da FIFA.