Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lucas Veríssimo passará por cirurgia no joelho e está fora da temporada

Defensor não poderá ser mais utilizado por Jorge Jesus e deverá ser substituído pelo técnico Tite na Seleção Brasileira. Lesão aconteceu em goleada do Benfica...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 nov 2021 às 09:48

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 09:48

Crédito: Divulgação / Site oficial do Benfica
O zagueiro Lucas Veríssimo passará por uma cirurgia no joelho e está fora da temporada com o Benfica. O atleta sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior durante a goleada dos Encarnados sobre o Braga por 6 a 1 e saiu do campo na maca.- Após a realização de exames complementares de diagnóstico, confirma-se uma ruptura do ligamento cruzado anterior. O atleta será submetido a intervenção cirúrgica e ao longo período de reabilitação, não voltando a competir na atual temporada.
> Veja a tabela da Primeira Liga
O defensor também deverá ser substituído pelo técnico Tite na Seleção Brasileira para os confrontos das Eliminatórias para a Copa do Mundo contra Colômbia e Argentina. O atleta vinha recebendo oportunidades desde o último mês de setembro.
Com isso, a presença de Lucas Veríssimo na próxima Copa do Mundo também é posta em dúvida, embora o ex-jogador do Santos tenha se colocado como um dos principais defensores brasileiros na Europa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

benfica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vídeo mostra atropelamento de adolescente na Leitão da Silva em Vitória
Imagem BBC Brasil
Missão da Artemis 2 à Lua foi um sucesso, mas agora é que vem a parte difícil
Imagem de destaque
Dia Mundial do Parkinson: conheça sinais que ajudam a identificar a doença precocemente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados