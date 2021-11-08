Lucas Veríssimo passará por cirurgia no joelho e está fora da temporada

Crédito: Divulgação / Site oficial do Benfica

O zagueiro Lucas Veríssimo passará por uma cirurgia no joelho e está fora da temporada com o Benfica. O atleta sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior durante a goleada dos Encarnados sobre o Braga por 6 a 1 e saiu do campo na maca.- Após a realização de exames complementares de diagnóstico, confirma-se uma ruptura do ligamento cruzado anterior. O atleta será submetido a intervenção cirúrgica e ao longo período de reabilitação, não voltando a competir na atual temporada.

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O defensor também deverá ser substituído pelo técnico Tite na Seleção Brasileira para os confrontos das Eliminatórias para a Copa do Mundo contra Colômbia e Argentina. O atleta vinha recebendo oportunidades desde o último mês de setembro.