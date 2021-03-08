Lucas Veríssimo marca, e Benfica de Jorge Jesus vence o Belenenses pelo Português

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Nesta segunda-feira, o Belenenses recebeu o Benfica no Estádio Nacional do Jamor, em Lisboa, pela Primeira Liga Portuguesa. A partida terminou com vitória por 3 a 0 para o Benfica, que marcou duas vezes com Seferovic e uma vez com Lucas Veríssimo.

Veja a tabela do PortuguêsPRIMEIRO TEMPO MORNOA primeira etapa viu duas equipes que não estavam sua melhor forma, mas ainda com um Belenenses que conseguia chegar ao gol adversário. A equipe da casa, apesar de ter a posse da bola por menos tempo, finalizou, mas não teve êxito em suas tentativas.

O PRIMEIRONa segunda etapa, o Benfica conseguiu impor o seu jogo, e marcou pela primeira vez aos dez minutos, quando uma jogada rápida culminou na assistência de Grimaldo para Seferovic fazer o seu primeiro no Nacional do Jamor.

MAIS UM DELELogo após marcar o seu primeiro gol, Seferovic decidiu não ter descanso algum, e foi a o ataque novamente. O atacante do Benfica foi o jogador decisivo para marcar o segundo após uma jogada criada de forma inteligente e com velocidade.

GOL BRASILEIROPara fechar a conta, faltava apenas um gol brasileiro, e o Benfica tratou de colocar isso na nota fiscal também. Aos 20 minutos do segundo tempo, foi a vez de Lucas Veríssimo, ex-zagueiro do Santos, marcar um gol, o seu primeiro pela equipe portuguesa.