Lucas Veríssimo fala pela primeira vez desde a sua renovação com o Santos: 'Tenho minha história aqui'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Revelado pelas Categorias de Base do Santos, o zagueiro Lucas Veríssimo teve o seu contrato com o clube estendido até o final de 2024 no início de junho. O vínculo terminaria daqui a dois anos, mas o atleta cobrava a diretoria, até mesmo publicamente, por valorização.

Nesta segunda-feira, que marcou o último dia de testes físicos, clínicos e fisiológicos do elenco santista antes da retomada dos treinamentos, nesta quarta-feira, o atleta falou pela primeira vez desde a sua renovação com o Alvinegro Praiano.

– É o clube que me formou e eu tenho muita história aqui dentro. Espero dar continuidade no trabalho para alcançar muitas coisas com essa camisa – disse o zagueiro ao site oficial do Santos FC.E MAIS:Com volta de trio, apenas três atletas do Santos ainda não retornaramElenco do Santos encerra período de testes e realiza segunda bateria de exames de COVID-19Jogadores do Santos adequam-se a túnel de biodescontaminaçãoLonguine completa dois meses recuperando-se de lesão no SantosContente com o retorno aos treinamentos, Veríssimo garantiu que aproveitou os quase três meses de paralisação das atividades para manter a forma física em dia.

– É muito bom voltar a fazer o que a gente ama. Anda estamos nos adaptando. Não é fácil voltar após três meses, mas trabalhamos bem nesse período. Se ficar só trancado em casa, pensando no vírus, você acaba enlouquecendo. Então aproveitado o tempo para treinar bastante e pude voltar bem preparado – afirmou o jogador.