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Lucas Veríssimo fala pela primeira vez desde a sua renovação com o Santos: 'Tenho minha história aqui'

Depois de longa negociação, Peixe estendeu o vínculo com o zagueiro até 2024...
LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2020 às 08:00

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 08:00

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Revelado pelas Categorias de Base do Santos, o zagueiro Lucas Veríssimo teve o seu contrato com o clube estendido até o final de 2024 no início de junho. O vínculo terminaria daqui a dois anos, mas o atleta cobrava a diretoria, até mesmo publicamente, por valorização.
Nesta segunda-feira, que marcou o último dia de testes físicos, clínicos e fisiológicos do elenco santista antes da retomada dos treinamentos, nesta quarta-feira, o atleta falou pela primeira vez desde a sua renovação com o Alvinegro Praiano.
– É o clube que me formou e eu tenho muita história aqui dentro. Espero dar continuidade no trabalho para alcançar muitas coisas com essa camisa – disse o zagueiro ao site oficial do Santos FC.E MAIS:Com volta de trio, apenas três atletas do Santos ainda não retornaramElenco do Santos encerra período de testes e realiza segunda bateria de exames de COVID-19Jogadores do Santos adequam-se a túnel de biodescontaminaçãoLonguine completa dois meses recuperando-se de lesão no SantosContente com o retorno aos treinamentos, Veríssimo garantiu que aproveitou os quase três meses de paralisação das atividades para manter a forma física em dia.
– É muito bom voltar a fazer o que a gente ama. Anda estamos nos adaptando. Não é fácil voltar após três meses, mas trabalhamos bem nesse período. Se ficar só trancado em casa, pensando no vírus, você acaba enlouquecendo. Então aproveitado o tempo para treinar bastante e pude voltar bem preparado – afirmou o jogador.
No Peixe desde 2013, quando integrou o sub-20, após passagens pela base do José Bonifácio e Linense, o zagueiro integrou o time profissional em 2015. Desde então, fez 159 partidas e marcou seis gols. E MAIS:

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