Lucas Veríssimo, ex-Santos, está na lista de inscritos do Benfica para a Liga Europa

Nesta quarta-feira, 10, o Benfica divulgou a lista de inscritos para a fase oitavas de final da Liga Europa. Dentre os nomes, está o de Lucas Veríssimo, ex-Santos, que foi anunciado pelo time de Jorge Jesus na última terça-feira. Confira abaixo a lista completa.+ Confira aqui quais são os duelos da UEFA Europa LeagueGoleiros: Mile Svilar, Samuel Soares*, Kokubo*, Helton Leite e Odysseas Vlachodimos;