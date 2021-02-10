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Lucas Veríssimo, ex-Santos, está na lista de inscritos do Benfica para a Liga Europa

Zagueiro, que assinou contrato até junho de 2025, foi apresentado como reforço na última terça-feira...
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Publicado em 

10 fev 2021 às 15:33

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 15:33

Crédito: Tânia Paulo / SL Benfica
Nesta quarta-feira, 10, o Benfica divulgou a lista de inscritos para a fase oitavas de final da Liga Europa. Dentre os nomes, está o de Lucas Veríssimo, ex-Santos, que foi anunciado pelo time de Jorge Jesus na última terça-feira. Confira abaixo a lista completa.+ Confira aqui quais são os duelos da UEFA Europa LeagueGoleiros: Mile Svilar, Samuel Soares*, Kokubo*, Helton Leite e Odysseas Vlachodimos;
Defensores: Gilberto, Grimaldo, Lucas Veríssimo, Vertonghen, Otamendi, Jardel, André Almeida, Pedro Ganchas*, Frimpong*, Filipe Cruz*, Nuno Tavares, Tomás Araújo*, Kalaica, João Ferreira* e Pedro Álvaro*;
Meio-campistas: Everton, Gabriel, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Pizzi, Weigl, Pedrinho, David Tavares*, Taarabt, Paulo Bernardo*, Ronaldo Camará*, Rafael Brito*, Vukotic*, Cervi, Rafa, Tiago Araújo* e Umaro Embaló*;
Atacantes: Darwin, Waldschmidt, Gonçalo Ramos*, Seferovic e Henrique Araújo*.
* - Inscritos na Lista BPor causa das restrições sanitárias, os jogos ocorrerão em Roma, na Itália, (mando do Arsenal) e em Atenas, na Grécia, (mando do Benfica) nos dias 18 e 25 de fevereiro, respectivamente.

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