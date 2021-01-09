Lucas Veríssimo avalia sequência de jogos do Peixe. "Não é fácil"

O Santos começou o ano com uma verdadeira maratona de jogos para encarar. Depois de empatar com o Boca Juniors na quarta-feira, pela primeira partida das quartas de final da Libertadores, o Peixe visita o São Paulo no domingo, pelo Brasileirão, e faz a volta com o argentinos já na próxima quarta. Veríssimo falou sobre a sequência."Não é fácil. Fisioterapeutas vão cuidar para a gente chegar bem contra o São Paulo, assim como chegamos hoje aqui na Argentina", comentou o defensor.O Santos visita o São Paulo no próximo domingo. O clássico será disputado no Morumbi, 16h, e é importante para as duas equipes. O Peixe busca se aproximar da zona de classificação para a próxima Libertadores. O rival busca manter a liderança do Campeonato Brasileiro.