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futebol

Lucas Veríssimo avalia sequência de jogos do Peixe. "Não é fácil"

Depois de encarar o Boca na Argentina, Santos faz clássico contra o São Paulo e volta a encarar os hermanos pela Libertadores da América, na quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2021 às 16:30

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 16:30

Crédito: Lucas Veríssimo teve bom desempenho diante do experiente Tevez (AGUSTIN MARCARIAN / POOL / AFP
O Santos começou o ano com uma verdadeira maratona de jogos para encarar. Depois de empatar com o Boca Juniors na quarta-feira, pela primeira partida das quartas de final da Libertadores, o Peixe visita o São Paulo no domingo, pelo Brasileirão, e faz a volta com o argentinos já na próxima quarta. Veríssimo falou sobre a sequência."Não é fácil. Fisioterapeutas vão cuidar para a gente chegar bem contra o São Paulo, assim como chegamos hoje aqui na Argentina", comentou o defensor.O Santos visita o São Paulo no próximo domingo. O clássico será disputado no Morumbi, 16h, e é importante para as duas equipes. O Peixe busca se aproximar da zona de classificação para a próxima Libertadores. O rival busca manter a liderança do Campeonato Brasileiro.
Pela competição sul-americana, os santistas voltam a campo na próxima quarta-feira, quando a equipe recebe o Boca Juniors, na Vila Belmiro. Quem vencer ficar com a vaga na final. Empate com gols dá vantagem aos argentinos. Outro 0 a 0 leva a decisão para os pênaltis.

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