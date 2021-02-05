Lucas Piton faz primeiro treino com o elenco do Corinthians após cirurgia

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians teve uma novidade no treino desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava. Trata-se da presença de Lucas Piton, que voltou a trabalhar com o grupo no gramado menos de um mês depois de sua cirurgia na hérnia inguinal. O clube ainda não deu prazo de retorno para os jogos, mas deve ser em breve.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Embora os jornalistas não tenham acesso aos treinamentos, o jogador pode ser visto nas fotos divulgadas pelo Timão referentes às atividades desta manhã. Segundo apurou o LANCE!, o lateral-esquerdo já vinha treinando com bola, porém com os profissionais da fisioterapia. Sendo assim, foi a primeira vez que ele pôde treinar sob os cuidados da comissão técnica e com os companheiros.

Piton foi submetido a uma cirurgia na hérnia inguinal no dia 13 de janeiro, há pouco mais de três semanas. Na época, o prazo de recuperação do jogador foi estimado entre quatro a seis semanas, o que o deixaria fora do restante do Brasileirão, mas diante do retorno mais rápido, ele deve estar à disposição para atuar nas rodadas finais da competição em busca da vaga na Libertadores.

O tempo de recuperação menor tem a ver com o tipo de cirurgia utilizado para operar o jogador: a robótica, que é um método muito menos agressivo, principalmente no período pós-operatório. Por conta das semanas sem atuar e sem treinar com o grupo, Piton ainda deve precisar de um tempo maior para ser relacionado, mas não está descartada sua presença diante do Athletico-PR.