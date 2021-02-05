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futebol

Lucas Piton faz primeiro treino com o elenco do Corinthians após cirurgia

Menos de um mês após ser submetido a uma operação na hérnia inguinal, lateral-esquerdo teve sua primeira atividade com bola com o grupo e pode voltar a jogar em breve...
LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 14:17

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 14:17

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians teve uma novidade no treino desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava. Trata-se da presença de Lucas Piton, que voltou a trabalhar com o grupo no gramado menos de um mês depois de sua cirurgia na hérnia inguinal. O clube ainda não deu prazo de retorno para os jogos, mas deve ser em breve.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Saiba os próximos jogos do Corinthians e de seus concorrentes por Liberta
Embora os jornalistas não tenham acesso aos treinamentos, o jogador pode ser visto nas fotos divulgadas pelo Timão referentes às atividades desta manhã. Segundo apurou o LANCE!, o lateral-esquerdo já vinha treinando com bola, porém com os profissionais da fisioterapia. Sendo assim, foi a primeira vez que ele pôde treinar sob os cuidados da comissão técnica e com os companheiros.
Piton foi submetido a uma cirurgia na hérnia inguinal no dia 13 de janeiro, há pouco mais de três semanas. Na época, o prazo de recuperação do jogador foi estimado entre quatro a seis semanas, o que o deixaria fora do restante do Brasileirão, mas diante do retorno mais rápido, ele deve estar à disposição para atuar nas rodadas finais da competição em busca da vaga na Libertadores.
O tempo de recuperação menor tem a ver com o tipo de cirurgia utilizado para operar o jogador: a robótica, que é um método muito menos agressivo, principalmente no período pós-operatório. Por conta das semanas sem atuar e sem treinar com o grupo, Piton ainda deve precisar de um tempo maior para ser relacionado, mas não está descartada sua presença diante do Athletico-PR.
Aos 20 anos, Piton teve sua primeira temporada completa como profissional, atuando em 31 jogos oficiais, sem marcar gols, mas dando quatro assistências para os companheiros. Ele é o reserva imediato de Fábio Santos na lateral esquerda, mas já atuou como uma ponta também pelo lado esquerdo.

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