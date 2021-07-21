Lucas Pires, promessa ex-Corinthians, assina com o Santos

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Como o LANCE!/Diário do Peixe havia antecipado, o lateral-esquerdo Lucas Pires, ex-Corinthians, assinou oficialmente contrato até 2024 com Santos nesta terça-feira.O lateral era tratado como grande promessa da base do rival santista, mas viu a situação contratual, que iria até 30 de setembro deste ano, se arrastar sem um acordo entre as partes. Assim, foi feito uma rescisão amigável para saída antecipada.

O Corinthians manteve 25% de seus direitos, enquanto o Santos ficou com 75%. O atleta, a princípio, estará no Sub-23, mas segundo apuração do LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o jogador deve ser testado em breve no time profissional.Nascido no dia 24 de março de 2001, o atleta é natural de São Paulo e, além de lateral-esquerdo, atua como meia-atacante. O jogador foi um dos destaques da equipe Sub-17 na temporada de 2017.3