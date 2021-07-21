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futebol

Lucas Pires, promessa ex-Corinthians, assina com o Santos

Lateral-esquerdo assinou um contrato com o Peixe até o final de 2024...
LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2021 às 21:14

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 21:14

Crédito: Divulgação
Como o LANCE!/Diário do Peixe havia antecipado, o lateral-esquerdo Lucas Pires, ex-Corinthians, assinou oficialmente contrato até 2024 com Santos nesta terça-feira.O lateral era tratado como grande promessa da base do rival santista, mas viu a situação contratual, que iria até 30 de setembro deste ano, se arrastar sem um acordo entre as partes. Assim, foi feito uma rescisão amigável para saída antecipada.
O Corinthians manteve 25% de seus direitos, enquanto o Santos ficou com 75%. O atleta, a princípio, estará no Sub-23, mas segundo apuração do LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o jogador deve ser testado em breve no time profissional.Nascido no dia 24 de março de 2001, o atleta é natural de São Paulo e, além de lateral-esquerdo, atua como meia-atacante. O jogador foi um dos destaques da equipe Sub-17 na temporada de 2017.3
Em 2018, foi selecionado pelo técnico Dyego Coelho na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Lucas Pires Silva, mais conhecido como Lucas Pires, atua como lateral-esquerdo no Corinthians e foi protagonista do último Campeonato Brasileiro do Sub-20 do time do Parque São Jorge.

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