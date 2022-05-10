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futebol

Lucas Pires comemora sucesso meteórico no Santos

Lateral tem menos de um ano de clube, mas já conquistou os torcedores do Peixe...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 18:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 18:16
Lucas Pires conquistou a titularidade na lateral-esquerda do Santos após seu desempenho no vice da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O camisa 44 ganhou destaque na Copinha e logo a promoção para o time principal do Santos. Em pouco tempo, conquistou o carinho dos torcedores. Ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE Lucas falou sobre o sucesso meteórico no Peixe.- Tudo acontece no momento certo. Lógico que, após a Copinha, fiquei com a expectativa de poder integrar de forma permanente o elenco profissional. Felizmente as coisas caminharam de uma forma muito positiva. Tento me empenhar muito nos treinos e nos jogos, ouvir o conselho dos mais experientes e, acima de tudo, saber que sempre posso evoluir mais. Fico feliz com as boas atuações e a regularidade, mas somos um grupo. O meu bom momento também é fruto da ajuda que tenho em treinos e jogos - acrescentou Lucas Pires.
Há menos de um ano, o lateral-esquerdo defendia o Corinthians, mas não chegou a um acordo com o clube para a renovação de contrato e assinou com o Santos em julho do ano passado.- São coisas que acontecem no futebol. Não ficou nenhuma mágoa com o Corinthians. Pelo contrário. Sou grato por terem acreditado no meu potencial e ajudado na minha formação. As coisas aconteceram e eu acabei me transferindo para o Santos. Foi uma decisão muito acertada. Graças a Deus consegui meu espaço, com muito trabalho. Hoje estou vivendo um ótimo momento, mas sempre com pés no chão e ciente que posso evoluir ainda mais - afirmou o jogador.
Com seis meses de clube, ajudou o Santos a chegar à final da Copa São Paulo, mas o time foi superado pelo Palmeiras na decisão. O lateral-esquerdo revelou a emoção da grande final e avaliou seu desempenho na competição.
- Um clássico sempre tem uma carga a mais de adrenalina. É um clima diferente. Ainda mais uma final. O Palmeiras tinha uma grande equipe, assim como a nossa, e acabou tendo um começo de jogo muito forte e feliz nas finalizações. Mérito deles, mas que não apaga a nossa caminhada na Copinha. Fizemos grandes jogos. Muitos não acreditavam - falou o camisa 44.
- Foi uma campanha muito boa. Um grupo de muito talento e unido. Chegamos na final, contra um grande adversário. Acho que a Copinha é um torneio muito importante, sobretudo para aqueles que estão nessa transição entre a base e o profissional. Apesar do título não ter vindo, temos muito orgulho do que entregamos em campo - ressaltou.
Aos 21 anos, o garoto conquistou a vaga que era do mais experiente Felipe Jonatan. O lateral comentou sobre a disputa saudável com o companheiro e até a possibilidade de atuarem juntos.
- É uma relação boa. O Felipe é um grande companheiro e a competição é saudável. Temos como característica a versatilidade, o que não impede de nós dois jogarmos juntos, por exemplo. É algo que ajuda também no crescimento do conjunto. Titular ou reserva, todos ajudam - reforçou.
Lucas Pires ainda contou sobre sua relação com o técnico argentino Fabián Bustos.
- O nosso técnico é um cara sensacional. Procura ajudar a todos, principalmente os mais novos. Ele tem conhecido nosso elenco a cada dia de trabalho. Tem um período natural de adaptação, mas que acredito ele já tenha entendido a filosofia do Brasileiro e dos adversários. Vem fazendo um ótimo trabalho até aqui e me ajudado bastante - contou.
O lateral é o líder de assistências do Santos na temporada, mas ainda recebe algumas críticas pelo desempenho defensivo. Ele entende as cobranças e acredita que ainda pode evoluir com a camisa do eixe.
- Jogar em um clube grande, como o Santos, sempre vai te colocar de frente com elogios, pressão, críticas. Sou um jogador jovem, que vem procurando aprender a cada dia, observar onde posso evoluir mais. Vejo que posso sempre melhorar. Seja na parte ofensiva, como na defensiva - explicou o jogador.
Menino da Vila, ele atuou pela base do Santos ainda pequeno antes de ir para o rival. Lucas falou do carinho pelo clube, principalmente, com o torcida do Peixe.
- A torcida do Santos é muito apaixonada. Ela apoia, principalmente os mais jovens, até pelo DNA do clube de formar grandes talentos. Procuro me doar sempre em campo para conseguir levar o Santos as vitórias e a resultados expressivos. Fico muito feliz com o carinho do torcedor e procuro sempre retribuir bem em campo - revela.
Crédito: LucasPireséolíderdeassistênciasdoSantosnatemporada(Foto:DIvulgação/Santos

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