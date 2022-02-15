Lucas Pires admite surpresa com rápida ascensão no Santos

Há exatamente um mês, Lucas Pires estava concentrado com a equipe sub-20 do Santos para o duelo com o Fluminense, em Araraquara, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Trinta dias depois, o lateral-esquerdo foi titular da equipe profissional do Peixe e distribuiu uma assistência na vitória por 2 a 1 sobre o Ituano no último domingo (13), na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista de 2022.Integrando o time principal no último dia 31 de janeiro, Lucas já atuou em quatro partidas do Alvinegro Praiano no torneio estadual. Feliz com o bom momento, o jovem de 20 anos admite que não esperava receber as oportunidades tão cedo na equipe.

- Domingo foi meu primeiro jogo como titular. Subir pro gramado, ver a foto no telão e ouvir eles gritando meu nome arrepia até agora, então imagina como foi lá na hora!? Não esperava ser tudo tão rápido assim. Sabia que se fizesse um bom papel na Copinha eu estaria no profissional, mas não passava pela minha cabeça que as chances apareceriam tão rapidamente - afirmou o lateral.Vindo do Corinthians em julho da última temporada, após ser observado pela atual gestão do Santos, o lateral-esquerdo chegou a ser relacionado para alguns jogos do time profissional em 2021. Ele agradeceu a confiança do técnico Fábio Carille, com quem já havia trabalhado na equipe rival.

- Ele (Carille) já conhecer meu futebol desde a época do Corinthians me ajudou bastante nesses primeiros momentos aqui no Santos. O professor chegou ano passado, já me deu oportunidade e vem me passando confiança. Isso tem sido muito legal - disse.