Lucas Piazon precisa de 10 minutos em vitória contra o Ceilândia para marcar primeiro gol pelo Botafogo

Lucas Piazon precisou de três jogos para marcar o primeiro gol pelo Botafogo. O camisa 43 entrou no intervalo na vitória do Alvinegro por 3 a 0 sobre o Ceilândia, na noite desta quarta-feira, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Titular contra o Corinthians e reserva diante do Ceará, na rodada seguinte do Brasileirão, Piazon ainda não tinha colocado uma atuação de destaque com a camisa do Botafogo.

Diante do Timão, Lucas Piazon foi substituído ainda no intervalo, quando o Botafogo estava perdendo por 3 a 0. No Castelão, no último domingo, entrou já na reta final, aos 40 do segundo tempo. Somados, o meia tinha ficado pouco mais de 50 minutos em campo pelo Alvinegro.

O número foi quase igualado apenas com essa partida em Brasília. Piazon foi uma das opções no segundo tempo e atuou mais pelo lado esquerdo do meio-campo. Além do gol, ele contribuiu com 100% de duelos ganhos, uma interceptação, um desarme e duas finalizações - os dados são do "SofaScore".

O meio-campista foi uma das 12 contratações feitas pelo Glorioso na primeira janela da "Era John Textor". Ele chegou por empréstimo até o fim de 2023 junto ao Braga-POR com opção de compra fixada em 1,8 milhão de euros (R$ 9 milhões, na cotação atual).