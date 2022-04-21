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Lucas Piazon precisa de 10 minutos em vitória contra o Ceilândia para marcar primeiro gol pelo Botafogo

Atacante entra no intervalo de jogo, marca pela primeira vez com a camisa do Alvinegro e tem atuação participativa em Brasília...
LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2022 às 00:00

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 00:00

Lucas Piazon precisou de três jogos para marcar o primeiro gol pelo Botafogo. O camisa 43 entrou no intervalo na vitória do Alvinegro por 3 a 0 sobre o Ceilândia, na noite desta quarta-feira, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.
Titular contra o Corinthians e reserva diante do Ceará, na rodada seguinte do Brasileirão, Piazon ainda não tinha colocado uma atuação de destaque com a camisa do Botafogo.
Diante do Timão, Lucas Piazon foi substituído ainda no intervalo, quando o Botafogo estava perdendo por 3 a 0. No Castelão, no último domingo, entrou já na reta final, aos 40 do segundo tempo. Somados, o meia tinha ficado pouco mais de 50 minutos em campo pelo Alvinegro.
O número foi quase igualado apenas com essa partida em Brasília. Piazon foi uma das opções no segundo tempo e atuou mais pelo lado esquerdo do meio-campo. Além do gol, ele contribuiu com 100% de duelos ganhos, uma interceptação, um desarme e duas finalizações - os dados são do "SofaScore".
O meio-campista foi uma das 12 contratações feitas pelo Glorioso na primeira janela da "Era John Textor". Ele chegou por empréstimo até o fim de 2023 junto ao Braga-POR com opção de compra fixada em 1,8 milhão de euros (R$ 9 milhões, na cotação atual).
O jogo da volta será no dia 12 de maio, no Estádio Nilton Santos, e o Botafogo pode perder por até dois gols de diferença para se classificar. O Alvinegro volta aos gramados neste domingo para enfrentar o Atlético-GO, pela 3ª rodada do Brasileirão, na Serrinha.

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