Lucas Piazon enaltece torcida e traça meta: 'Fazer o Botafogo voltar a ser protagonista'

Lucas Piazon é o novo jogador do Botafogo. O meio-campista foi anunciado de forma oficial nesta quinta-feira. Em entrevista à "BotafogoTV", o jogador de 28 anos traça grandes planos para o período com a camisa alvinegra.

- O Botafogo é um clube muito grande, de tradição e muita história. A gente quer fazer o Botafogo voltar a ser protagonista. Eu, meus companheiros e quem estiver chegando vamos em busca disso. Sei que temos uma torcida muito apaixonada, já vi muitos vídeos, estou ansioso para ter esse contato. Da nossa parte não vai faltar seriedade, empenho e trabalho - afirmou.

Piazon é o segundo reforço da 'Era John Textor' - o primeiro foi Philipe Sampaio. O meio-campista, que vem de empréstimo junto ao Braga-POR até junho de 2023, revelou ansiedade com o projeto do norte-americano.

- É um momento importante, um ciclo novo, todos estamos ansiosos em fazer um grande trabalho. Sei que as expectativas vão ser grandes em torno do Botafogo e a gente vai estar pronto para fazer um grande trabalho - concluiu.

Como o brasileiro vem para jogar no Botafogo? O próprio Piazon explicou que gosta de atuar na faixa ofensiva do campo.

- Sou um meia-atacante acostumado a jogar pelos lados do campo, também posso jogar atrás do atacante. Estou ansioso para ajudar meus companheiros. Que a gente possa ajudar nesse grande momento do clube - finalizou.