Lucas Piazon afirma que projeto do Botafogo era citado em Portugal: 'A expectativa lá fora é grande'

O novo projeto do Botafogo está tendo projeções mundiais. Lucas Piazon, apresentado na última sexta-feira, afirmou que detalhes sobre o Glorioso eram comumente citadas em Portugal, país que estava atuando - o meia chega por empréstimo junto ao Braga até julho de 2023.+ Botafogo faz proposta por Fernando Marçal, lateral do Wolverhampton

Piazon afirmou que a mídia da Terrinha estava noticiando detalhes sobre o Botafogo de John Textor. Além disso, os próprios jogadores também comentavam sobre os novos passos do Alvinegro.

– Sinceramente lá em Portugal até a mídia já estava mencionando o Botafogo. Entre a gente, nós (jogadores) comentamos sobre a venda (do clube), o novo investidor e que o Botafogo vai vir forte nos próximos anos. A expectativa não é só aqui Brasil, mas lá fora também é grande.

Além de Piazon, o Botafogo está contratando outro integrante de 'raízes portuguesas': o técnico Luís Castro é esperado no clube a partir da semana que vem, quando a temporada no Qatar acabar.

O Botafogo, inclusive, foi destaque justamente na imprensa portuguesa nas últimas semanas. A primeira vez foi durante a chegada de John Textor ao Brasil e com o interesse em Edinson Cavani; a segunda foi justamente no acordo com o treinador, atualmente no Al-Duhail.