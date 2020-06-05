Lucas Paquetá pode ser titular no Milan em jogo pela Copa da Itália

Crédito: Miguel Medina / AFP

A lesão de Ibrahimovic, titular indiscutível no ataque do Milan, abre vaga para a disputa de posições na equipe de Pioli. O sueco deve perder a Copa da Itália e os primeiros jogos do Campeonato Italiano. De acordo com o “Calciomercato”, o treinador pode optar pela entrada de Lucas Paquetá, que não vinha tendo muitas oportunidades antes da paralisação da competição.

A opção é vista como uma surpresa, pois os rossoneros poderiam substituir o centroavante com Rafael Leão, também atacante. No entanto, o comandante acredita que o brasileiro pode servir como um apoio para Rebic, enquanto Bonaventura e Çalhanoglu podem atuar mais pelas beiradas do campo.