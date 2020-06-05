Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lucas Paquetá pode ser titular no Milan em jogo pela Copa da Itália

Lesão de Ibrahimovic abre vaga na equipe e Pioli não parece disposto a colocar Rafael Leão. Brasileiro era contestado antes da paralisação, mas pode ganhar nova oportunidade...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jun 2020 às 16:55

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 16:55

Crédito: Miguel Medina / AFP
A lesão de Ibrahimovic, titular indiscutível no ataque do Milan, abre vaga para a disputa de posições na equipe de Pioli. O sueco deve perder a Copa da Itália e os primeiros jogos do Campeonato Italiano. De acordo com o “Calciomercato”, o treinador pode optar pela entrada de Lucas Paquetá, que não vinha tendo muitas oportunidades antes da paralisação da competição.
A opção é vista como uma surpresa, pois os rossoneros poderiam substituir o centroavante com Rafael Leão, também atacante. No entanto, o comandante acredita que o brasileiro pode servir como um apoio para Rebic, enquanto Bonaventura e Çalhanoglu podem atuar mais pelas beiradas do campo.
As informações indicam que Pioli já está decidido quanto a formação do time que encara a Juventus na próxima semana. A formação titular deve jogar no esquema do 4-2-3-1, dando mais espaço para os meio-campistas do elenco. O setor ainda pode ter Biglia, Bennacer e Castillejo, nomes que vinham tendo espaço antes da paralisação.E MAIS:Benfica posta nota e condena atos de vandalismo de grupo de torcedoresRB Leipzig recebe lanterna para seguir em zona de Liga dos CampeõesDortmund tem desfalques, mas planeja seguir na vice-liderançaBayern quer se aproximar do título e Leverkusen busca Liga dos Campeões E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados