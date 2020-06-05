Lucas Paquetá pode ser titular no Milan em jogo pela Copa da Itália

A lesão de Ibrahimovic, titular indiscutível no ataque do Milan, abre vaga para a disputa de posições na equipe de Pioli. O sueco deve perder a Copa da Itália e os primeiros jogos do Campeonato Italiano. De acordo com o “Calciomercato”, o treinador pode optar pela entrada de Lucas Paquetá, que não vinha tendo muitas oportunidades antes da paralisação da competição.
A opção é vista como uma surpresa, pois os rossoneros poderiam substituir o centroavante com Rafael Leão, também atacante. No entanto, o comandante acredita que o brasileiro pode servir como um apoio para Rebic, enquanto Bonaventura e Çalhanoglu podem atuar mais pelas beiradas do campo.
As informações indicam que Pioli já está decidido quanto a formação do time que encara a Juventus na próxima semana. A formação titular deve jogar no esquema do 4-2-3-1, dando mais espaço para os meio-campistas do elenco. O setor ainda pode ter Biglia, Bennacer e Castillejo, nomes que vinham tendo espaço antes da paralisação.E MAIS:Benfica posta nota e condena atos de vandalismo de grupo de torcedoresRB Leipzig recebe lanterna para seguir em zona de Liga dos CampeõesDortmund tem desfalques, mas planeja seguir na vice-liderançaBayern quer se aproximar do título e Leverkusen busca Liga dos Campeões E MAIS: