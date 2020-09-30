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futebol

Lucas Paquetá é anunciado oficialmente pelo Lyon

Brasileiro, que estava no Milan, assinou com o clube francês até 2025...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 13:54

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 13:54
Crédito: Reprodução/Lyon
Lucas Paquetá não é mais jogador do Milan. Nesta quarta-feira, o meio-campista brasileiro foi anunciado oficialmente pelo Lyon, da França. O contrato do brasileiro com o clube francês irá até 2025.A negociação de Paquetá custará em torno dos 20 milhões de euros (cerca de R$ 132 milhões). O presidente do clube, Jean-Michel Aulas, revelou a felicidade em poder contar com o meio-campista.
- Estamos muito felizes em receber o Lucas. É uma operação muito importante para o clube. Queremos fazer, com Juninho, uma equipe competitiva. Era importante dar um grande passo. Paquetá é uma pequena ilha carioca onde Lucas cresceu. Ele estará conosco por 5 temporadas. Já conhece alguns jogadores no elenco. Estamos convencidos de que ele se integrará rapidamente. Ele chega por 20 milhões de euros. Fizemos uma operação muito boa - disse.

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