Lucas Oliveira veste a 14, antes de Cano, mas projeta história própria no Vasco: 'Honrar a camisa'

O Vasco apresentou na tarde desta quinta-feira o ponta Lucas Oliveira. O atacante vai vestir a camisa 14, que foi utilizada por Germán Cano, e sabe da pressão que virá por parte da torcida. Porém, o atleta entende que o jogador de futebol tem que estar preparado para tais momento e quer escrever sua história no Gigante da Colina. Além disso, o jogador está regularizado e pode entrar em campo na partida desta sexta-feira contra o Vila Nova na primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.- O Cano fez a história dele, teve o momento dele e honrou a camisa. Eu também estou aqui para fazer a minha história e honrar a camisa. O jogador de futebol tem que estar preparado para os momentos de pressão - afirmou Lucas.

O recém-contratado chega com certa desconfiança, uma vez que já publicou em suas redes sociais postagens em que torcia para o Flamengo. Já nesta quinta, no CT do Almirante, ele tratou de minimizar os fatos, anteriores ao início da carreira.

- Aconteceu num momento da minha vida que eu não sabia o que eu queria. Se um dia eu poderia estar vestindo a camisa do Vasco ou qualquer outra camisa gigante como essa. Eu não sabia se seria um jogador profissional. Estou pronto e preparado para honrar essa camisa - decretou.Lucas foi o primeiro reforço contratado para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele chamou atenção da comissão técnica do Vasco também pela versatilidade. O próprio técnico Zé Ricardo alertou que o nova ponta da equipe pode jogar, complementarmente, na lateral e na faixa central. Seja onde for, ele se diz disposto a contribuir.

- Eu quero ajudar. Onde tiver oportunidade vou estar disposto. Costumo muito jogar na linha da frente, mas, se precisar jogar na lateral, vou jogar de lateral. Se precisar jogar de meia, vou jogar de meia. Eu quero é poder estar à disposição e ajudar - finalizou.