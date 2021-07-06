Lucas Mugni é aguardado para defender a Chapecoense

Na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense tenta reforçar o elenco para o técnico Jair Ventura e se aproxima de Lucas Mugni.
A chegada do argentino é um pedido do técnico Jair, que trabalhou com o meia-atacante na época de Sport, na temporada 2020.
Após deixar o time da Ilha do Retiro, Lucas Mugni acertou a sua transferência para o Gençlerbirliği-TUR e agora regressa ao futebol brasileiro.
A expectativa na Chape é que o atleta se apresente ao clube nesta semana e assine contrato até dezembro se for aprovado nos exames médicos.