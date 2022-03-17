Lucas Mezenga, do Botafogo, sofre trombose venosa no braço direito

Problema para o Botafogo. O clube informou na noite desta quarta-feira que Lucas Mezenga sofreu uma trombose venosa no membro superior direito, o braço. O problema foi diagnosticado em exames realizados e o zagueiro já está sendo acompanhado pelo departamento médico do clube.
Por se tratar de um problema sério, Mezenga passará por uma série de treinamentos especiais a partir da próxima segunda-feira.
O zagueiro passará pelo tratamento na região e será mais um desfalque para o Botafogo no setor. O clube já não conta com Klaus, contratado no começo da temporada mas que sequer estreou por problemas físicos.
Lucas Mezenga foi revelado pelo Nova Iguaçu e contratado pelo Botafogo no ano passado. O defensor chegou a marcar o primeiro gol como profissional esse ano, no Campeonato Carioca.