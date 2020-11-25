Lucas Lima recebe nova chance como meia-armador do Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Por conta da ausência de Raphael Veiga, que foi diagnosticado com o novo coronavírus, Lucas Lima recebeu, diante do Goiás, a primeira oportunidade como meia-armador desde que Abel Ferreira assumiu o comando técnico do Palmeiras.

Ele vai ter nova chance nesta quarta-feira (25), quando o Verdão encara o Delfín, às 19h15 (de Brasília), no Equador pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Apesar de ter jogado apenas 45 minutos, uma vez que Mayke foi expulso, o camisa 20 participou ativamente ofensiva e defensivamente.

> Confira aqui a tabela da LibertadoresDurante a primeira etapa no estádio da Serrinha, Lucas Lima foi responsável por quatro passes decisivos. Um deles, inclusive, encontrou Marcelinho livre na grande área que chutou para fora, próximo à trave de Tadeu.

Quando na fase ofensiva, o camisa 20 sentiu-se à vontade com a liberdade concedida a ele. Máxima essa que é comprovada pelo aproveitamento de 94% nas tentativas de passe. A única que não encontrou um jogador palmeirense foi um cruzamento.

Tomando como referência o mapa de calor de Lucas Lima na partida contra o Goiás, é possível observar que, por conta da dificuldade da equipe realizar transições da defesa ao ataque, o meia se aproximou das linhas defensivas. Essa dedicação ao sistema defensivo, de quebra, garantiu a ele dois desarmes.Mapa de calor de Lucas Lima contra o Goiás (Reprodução)Em busca de estrear com vitória na Libertadores da América, o técnico Abel Ferreira vai poder contar com os retornos de Rony, Gabriel Silva, Danilo e Zé Rafael.