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futebol

Lucas Lima recebe nova chance como meia-armador do Palmeiras

Camisa 20 teve a primeira oportunidade na função com Abel Ferreira contra o Goiás e foi bem. Nesta quarta-feira, ele volta a ser escalado para atuar do mesmo jeito contra o Delfín...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2020 às 08:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Por conta da ausência de Raphael Veiga, que foi diagnosticado com o novo coronavírus, Lucas Lima recebeu, diante do Goiás, a primeira oportunidade como meia-armador desde que Abel Ferreira assumiu o comando técnico do Palmeiras.
Ele vai ter nova chance nesta quarta-feira (25), quando o Verdão encara o Delfín, às 19h15 (de Brasília), no Equador pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Apesar de ter jogado apenas 45 minutos, uma vez que Mayke foi expulso, o camisa 20 participou ativamente ofensiva e defensivamente.
> Confira aqui a tabela da LibertadoresDurante a primeira etapa no estádio da Serrinha, Lucas Lima foi responsável por quatro passes decisivos. Um deles, inclusive, encontrou Marcelinho livre na grande área que chutou para fora, próximo à trave de Tadeu.
Quando na fase ofensiva, o camisa 20 sentiu-se à vontade com a liberdade concedida a ele. Máxima essa que é comprovada pelo aproveitamento de 94% nas tentativas de passe. A única que não encontrou um jogador palmeirense foi um cruzamento.
Tomando como referência o mapa de calor de Lucas Lima na partida contra o Goiás, é possível observar que, por conta da dificuldade da equipe realizar transições da defesa ao ataque, o meia se aproximou das linhas defensivas. Essa dedicação ao sistema defensivo, de quebra, garantiu a ele dois desarmes.Mapa de calor de Lucas Lima contra o Goiás (Reprodução)Em busca de estrear com vitória na Libertadores da América, o técnico Abel Ferreira vai poder contar com os retornos de Rony, Gabriel Silva, Danilo e Zé Rafael.
Vale destacar, ainda, que a volta do camisa 8 deve potencializar o estilo de jogo de Lucas Lima, já que o segundo volante garante não só mais consistência à defesa, como também é de grande valia para refinar a saída de bola do Palmeiras.​

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