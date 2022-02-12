Lucas Lima diz que esteve próximo de retornar ao Santos

Lucas Lima voltou a falar sobre o Santos. Em entrevista ao Camisa 21, no Youtube, o jogador comentou sobre o quase retorno ao time da Vila Belmiro. Atualmente, o jogador está emprestado pelo Palmeiras ao Fortaleza e vai disputar a Taça Libertadores."Já (quase retornei ao Santos). Tinha uma época que eu estava no Palmeiras e quase volto. A minha saída não foi culpa minha, da maneira que eles falam. Eles conduziram como se eu fosse o vilão, o errado e eu fiquei quieto. Mas ainda tem meu lado da história que um dia eu vou soltar", disse o meia do Leão do Pici.Lucas Lima chegou a ser oferecido ao Santos em agosto de 2021 pela direção palmeirense, mas o departamento de futebol do Peixe não aprovou a contratação. A forma como o jogador deixou o clube foi o principal empecilho para o negócio não evoluir.