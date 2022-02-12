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futebol

Lucas Lima diz que esteve próximo de retornar ao Santos

Atualmente emprestado pelo Palmeiras ao Fortaleza, meio-campista também comentou que não é o vilão que o torcedor do Alvinegro imagina, e prometeu contar sua versão...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 14:05

LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2022 às 14:05
Lucas Lima voltou a falar sobre o Santos. Em entrevista ao Camisa 21, no Youtube, o jogador comentou sobre o quase retorno ao time da Vila Belmiro. Atualmente, o jogador está emprestado pelo Palmeiras ao Fortaleza e vai disputar a Taça Libertadores."Já (quase retornei ao Santos). Tinha uma época que eu estava no Palmeiras e quase volto. A minha saída não foi culpa minha, da maneira que eles falam. Eles conduziram como se eu fosse o vilão, o errado e eu fiquei quieto. Mas ainda tem meu lado da história que um dia eu vou soltar", disse o meia do Leão do Pici.Lucas Lima chegou a ser oferecido ao Santos em agosto de 2021 pela direção palmeirense, mas o departamento de futebol do Peixe não aprovou a contratação. A forma como o jogador deixou o clube foi o principal empecilho para o negócio não evoluir.
Em 2017, o então camisa 10 do Alvinegro Praiano não aceitou a proposta de renovação que o presidente Modesto Roma Junior ofereceu. Em seguida, comunicou que estava indo para o Palmeiras, rival santista, ao término de seu contrato.
Crédito: LucasLimaestáemprestadopeloPalmeirasaoFortaleza,masquasevoltouaoSantos(LeonardoMoreira/FEC

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