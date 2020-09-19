Lucas Lima desfalca Palmeiras contra Grêmio por trauma no calcanhar

Crédito: César Greco/ Ag. Palmeiras

O meia Lucas Lima está em transição física após sofrer um trauma no calcanhar, informou Pedro Pontin, um dos médicos do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras. Por isso, ele é desfalque contra o Grêmio, neste domingo, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

O camisa 20 sofreu a lesão no empate por 2 a 2 contra o Sport, no último domingo, e por isso já desfalcou a partida na qual o Palmeiras saiu com a vitória por 2 a 1 contra o Bolívar, na quarta-feira, pela Libertadores.

– O Lucas Lima está em recuperação franca. Todo dia ele apresenta um quadro melhor. Estamos acompanhando o atleta e dando todo o suporte necessário para deixá-lo apto o mais rápido possível para parcialmente ou para um jogo inteiro – afirma Pontin.O jogador desfalcou o time no momento em que começou a ser elogiado pela torcida após uma sequência de boas partidas.

Outro que ainda não volta contra o Grêmio é Patrick de Paula. O volante cria da academia permanecerá treinando para otimizar sua recuperação com a estrutura do clube.

Segundo Pontin, o problema de Patrick foi um acúmulo de jogos que causou um desgaste físico no jogador