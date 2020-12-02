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Lucas Lima celebra 20ª assistência no Palmeiras e pede atenção com Delfín

Meia vive boa base no Verdão e pode ser escalado por Abel Ferreira entre os titulares pelo sétimo jogo consecutivo...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 08:27

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 08:27

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras
Segundo jogador do Palmeiras que mais atuou como titular de Abel Ferreira, o meia Lucas Lima está à disposição para enfrentar o Delfín-EQU, nesta noite de quarta-feira (2), no Allianz Parque, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores 2020.
Vivendo boa fase com a camisa 20 do Verdão, Lucas celebrou uma importante marca. Com a assistência para Patrick de Paula, o tento que abriu a vitória por 3 a 0 sobre o Atlhetico-PR, no último sábado (28), o meio-campista chegou a 20 passes para gol desde que chegou ao clube.
- Estou feliz, sempre foi um papel que eu gostei de assumir. Fico feliz por ter chegado nesse número. Sei que ele não entra em campo e que não resolve as coisas. Sem dúvidas estou me cobrando pra crescer ainda mais em todos os sentidos. Estou muito feliz aqui - afirmou, em entrevista concedida à TV Palmeiras.
> Confira aqui a tabela da Copa LibertadoresUm dos destaques da vitória alviverde sobre o Delfín, em Manta, na semana passada, Lucas Lima pediu atenção para que o Palmeiras confirme a vaga para as quartas de final sem sustos.
- Vai ser um jogo muito difícil, fizemos um grande jogo fora de casa, agora em casa temos que entrar com todo respeito do mundo, dedicação, infelizmente não teremos o apoio da nossa torcida, mas temos que entrar com toda a força do nosso grupo. Sabemos que está tudo em aberto independente do que aconteceu no primeiro jogo. A vantagem vai ficar fora de campo - completou.
Acostumado a sofrer muitas críticas da exigente torcida palmeirense desde que chegou ao clube, Lucas Lima vive um momento especial nas Alamedas e agradeceu o apoio dos palestrinos nas redes sociais:
- Agradecer desde já o apoio de todo mundo, o carinho de toda torcida, isso tem me motivado ainda mais. Espero que esse número (de assistências) possa crescer ainda mais e que eu possa conquistar ainda mais títulos, que esses são os números que realmente importam - finalizou o jogador que já tem 145 jogos pelo maior campeão do Brasil.
Caso seja titular no duelo desta noite no Allianz Parque, Lucas Lima alcançará o seu sétimo jogo seguido entre os onze iniciais do Palmeiras.

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