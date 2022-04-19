Lucas Fernandes explica motivos para fechar com o Botafogo: 'O projeto é muito bom e sério'

Lucas Fernandes foi apresentado de forma oficial pelo Botafogo na manhã desta terça-feira, em entrevista coletiva realizada no Estádio Nilton Santos. O meia, criado no São Paulo, ressaltou a oportunidade de voltar ao Brasil e destacou o projeto do Glorioso.+ Erison iguala marca de Loco Abreu e entra em seleta lista de mais rápidos a marcar 10 gols pelo Botafogo

A negociação entre Botafogo e Portimonense começou ainda no mês passado. Entre dificuldades, o Glorioso conseguiu o final feliz na reta final da janela. Lucas afirmou que muito disso partiu dele, destacando o projeto do Glorioso.

- No momento que soube que o Botafogo soube que estava interessado fiquei feliz, o Botafogo é grande. O projeto é muito bom, muito sério. Também estamos acreditando que o Botafogo vai voltar à elite, que é onde merece estar. A torcida pode esperar um jogador que vai dar o melhor a cada dia - afirmou.

Mas qual é o projeto? O novo camisa 18 do Botafogo afirmou que a necessidade de "não vencer a qualquer custo" e pensando em curto prazo foi um ponto positivo nas negociações.

- Foi um projeto de longo prazo, as mudanças não ocorrem do dia para noite, também vai muito da confiança que eles têm em nos procurar e poder ajudar no processo. Sabemos da grandiosidade do Botafogo, temos um grande staff. Foi um projeto que tem tudo para dar certo e pesou por isso - completou.

Lucas Fernandes surgiu no São Paulo e foi um "fenômeno" nas categorias de base, chegando a ser convocação para a Seleção sub-20. O jogador, contudo, não teve sequência no Tricolor por lesões. Quatro anos, ele retorna ao Brasil como um jogador (e pessoa) diferente.

- O Lucas que retorna é mais experiente não só técnica mais taticamente, e também como pessoa. Lá eu evolui como atleta. Quando eu surgi era tudo muito novo, muito jovem. Acho que pude aprender bastante e posso ajudar a minha equipe - classificou.

O Botafogo enfrenta o Ceilândia às 21h desta quarta-feira no Estádio Mané Garrincha, pela terceira fase da Copa do Brasil. Já regularizado, Lucas Fernandes é opção do treinador Luís Castro para a partida.MAIS DECLARAÇÕES DE LUCAS FERNANDES

Como jogou em Portugal- Eu passei quase quatro anos em Portugal e nas posições do meio pude fazer todas, primeiro, segundo volante e como meia. Então acho que pude evoluir taticamente, podendo fazer o que o Luís preferir, acho que posso contribuir bastante.

Diferenças do Brasil para Portugal- Questão de talento, técnico individual o Brasil continua na frente, mas o que sobressai na Europa é a intensidade do jogo, a tática que eles falam muito, acho que podemos contribuir muito nisso.

Luís Castro- Trabalho do Luís Castro cobra muita agressividade e intensidade, perde pressiona, acho que a gente pode agregar porque estamos acostumados com a cultura portuguesa. É um grande trabalho a ser feito

Chegada- Agradecer ao Mazzuco pela confiança que estão depositando em mim, muito feliz por estar aqui e pode ter certeza que vou fazer de tudo para fazer o Botafogo.

Já pode jogar?- É uma opção do professor, estou sempre pronto, vou dar sempre meu melhor se ele optar por mim.

Escolha pelo Botafogo- O que contou bastante foi o projeto apresentado, a diretoria mostrou que vai mostrar um trabalho bem sério. O Botafogo é um clube grandioso e estou bem motivado.

Titularidade- Me vejo numa disputa sadia com meus companheiros, quero mostrar meu valor. É uma opção do treinador, posso faz