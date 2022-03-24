Lucas Fernandes: busca por nomes 'fora dos holofotes' no Botafogo se justifica para melhorar o elenco

Um time titular no futebol se faz do "um" ao "onze", claro. Mas o elenco, por vezes, pode alcançar até o "trinta" ou números superiores. O Botafogo tem noção disso e busca, apesar de contratações com teor estrelado - Patrick de Paula, por exemplo - nomes menos badalados. Lucas Fernandes é esse caso.+ Botafogo ganha mais qualidade no meio-campo com chegadas de Luís Oyama e Patrick de Paula

O meia do Portimonense-POR tem negociações com o Alvinegro, que fez uma proposta de empréstimo à equipe portuguesa. O Glorioso quer o empréstimo gratuito até junho de 2023 e uma opção de compra com valor fixado após esse período.

Mesmo com as chegadas de Patrick de Paula e especulações de peso, como Edinson Cavani, o Botafogo entende que também precisa melhorar a "base da pirâmide". Para isso, a diretoria também irá atrás de nomes 'fora da curva' no mercado da bola. Lucas, apesar de ser titular no Portimonense e revelado no São Paulo, encaixa na descrição.

Não à toa, a intenção do clube é evitar fazer grandes investimentos. Se tudo caminhar como o planejado, o Botafogo arcaria apenas com os salários de Lucas Fernandes. Se render após o ano estando emprestado, aí sim o Glorioso poderia colocar uma quantia maior em jogo.

Apesar de ter uma injeção financeira gerada pela compra de 90% da SAF por John Textor, o Botafogo não vai torrar tudo que possui nos cofres em poucos e 'badalados' jogadores. A diretoria e Luís Castro, futuro técnico, têm noção de que o elenco precisa ter opções para aguentar a carga de jogos de Brasileirão e Copa do Brasil durante a temporada.