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Lucas Fernandes: busca por nomes 'fora dos holofotes' no Botafogo se justifica para melhorar o elenco

Meio-campista é o novo alvo do Botafogo no mercado na busca por contratações; atleta revelado no São Paulo chegaria como opção de elenco, longe de um status 'estrelar'...
LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2022 às 05:00

Publicado em 24 de Março de 2022 às 05:00

Um time titular no futebol se faz do "um" ao "onze", claro. Mas o elenco, por vezes, pode alcançar até o "trinta" ou números superiores. O Botafogo tem noção disso e busca, apesar de contratações com teor estrelado - Patrick de Paula, por exemplo - nomes menos badalados. Lucas Fernandes é esse caso.+ Botafogo ganha mais qualidade no meio-campo com chegadas de Luís Oyama e Patrick de Paula
O meia do Portimonense-POR tem negociações com o Alvinegro, que fez uma proposta de empréstimo à equipe portuguesa. O Glorioso quer o empréstimo gratuito até junho de 2023 e uma opção de compra com valor fixado após esse período.
Mesmo com as chegadas de Patrick de Paula e especulações de peso, como Edinson Cavani, o Botafogo entende que também precisa melhorar a "base da pirâmide". Para isso, a diretoria também irá atrás de nomes 'fora da curva' no mercado da bola. Lucas, apesar de ser titular no Portimonense e revelado no São Paulo, encaixa na descrição.
Não à toa, a intenção do clube é evitar fazer grandes investimentos. Se tudo caminhar como o planejado, o Botafogo arcaria apenas com os salários de Lucas Fernandes. Se render após o ano estando emprestado, aí sim o Glorioso poderia colocar uma quantia maior em jogo.
Apesar de ter uma injeção financeira gerada pela compra de 90% da SAF por John Textor, o Botafogo não vai torrar tudo que possui nos cofres em poucos e 'badalados' jogadores. A diretoria e Luís Castro, futuro técnico, têm noção de que o elenco precisa ter opções para aguentar a carga de jogos de Brasileirão e Copa do Brasil durante a temporada.
Crédito: LucasFernandes,alvodoBotafogo,édoPortimonense(Foto:Divulgação/Portimonense

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