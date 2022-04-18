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futebol

Lucas Falcão é apresentado como novo reforço do Bahia

Volante é torcedor do Esquadrão de Aço e fica no clube por empréstimo até dezembro...
LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2022 às 17:18

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 17:18

A segunda-feira foi de novidade no Bahia. O volante Lucas Falcão se apresentou no CT Evaristo de Macedo e concedeu a primeira entrevista coletiva.
Animado com a oportunidade, o novo reforço citou que a família será importante durante a sua passagem, já que todos são torcedores do Bahia.
‘Sentimento muito bom, de prazer enorme. Eu, meu irmão e meus pais sempre fomos muito ligados ao futebol, mas nunca tive a oportunidade de jogar em um time de expressão da minha cidade. Hoje eu tenho a oportunidade de jogar no maior time do estado. Então é uma sensação de dever cumprido, de realização. Vestir um manto desse, pesadíssimo. Estou aqui para trazer orgulho para o clube e minha família também’, declarou na coletiva de imprensa.
Contrato
Aos 24 anos, Lucas Falcão tem contrato com o Bahia até o fim do ano. Os direitos federativos pertencem ao Ypiranga-RS.
Crédito: FelipeOliveira/E.CBahia

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