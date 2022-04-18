Lucas Falcão é apresentado como novo reforço do Bahia

Animado com a oportunidade, o novo reforço citou que a família será importante durante a sua passagem, já que todos são torcedores do Bahia.

‘Sentimento muito bom, de prazer enorme. Eu, meu irmão e meus pais sempre fomos muito ligados ao futebol, mas nunca tive a oportunidade de jogar em um time de expressão da minha cidade. Hoje eu tenho a oportunidade de jogar no maior time do estado. Então é uma sensação de dever cumprido, de realização. Vestir um manto desse, pesadíssimo. Estou aqui para trazer orgulho para o clube e minha família também’, declarou na coletiva de imprensa.