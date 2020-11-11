Lucas Evangelista valoriza sequência como titular no Red Bull Bragantino

Crédito: Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino apresenta bons valores no elenco e um deles é Lucas Evangelista. Com mais espaço sob o comando de Barbieri, o volante é titular absoluto e demonstra evolução a cada rodada.Feliz com a fase que atravessa na carreira, o meio-campista analisa o seu desempenho dentro das quatro linhas com a camisa do Massa Bruta.

'Eu fico muito feliz em estar jogando com frequência, estou procurando evoluir ao máximo nos treinos pra refletir nos jogos e sairmos o mais rápido possível da situação que estamos no campeonato', disse.

Lucas fez sua estreia com a camisa do Massa Bruta diante do Fluminense, pela quarta rodada do Brasileirão. Desde então o jogador disputou 14 jogos com o time. O atleta falou também sobre o processo readaptação ao futebol brasileiro, após vir da Europa.