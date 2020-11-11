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futebol

Lucas Evangelista valoriza sequência como titular no Red Bull Bragantino

Volante ganhou espaço com Barbieri e apresentou um bom futebol com a camisa do Massa Bruta...

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 14:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 nov 2020 às 14:27
Crédito: Ari Ferreira / Red Bull Bragantino
Na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino apresenta bons valores no elenco e um deles é Lucas Evangelista. Com mais espaço sob o comando de Barbieri, o volante é titular absoluto e demonstra evolução a cada rodada.Feliz com a fase que atravessa na carreira, o meio-campista analisa o seu desempenho dentro das quatro linhas com a camisa do Massa Bruta.
'Eu fico muito feliz em estar jogando com frequência, estou procurando evoluir ao máximo nos treinos pra refletir nos jogos e sairmos o mais rápido possível da situação que estamos no campeonato', disse.
Lucas fez sua estreia com a camisa do Massa Bruta diante do Fluminense, pela quarta rodada do Brasileirão. Desde então o jogador disputou 14 jogos com o time. O atleta falou também sobre o processo readaptação ao futebol brasileiro, após vir da Europa.
'Acho que eu me adaptei rápido, o elenco todo é bom, ambiente ótimo pra trabalhar. Além da estrutura muito boa, então a readaptação foi muito rápida. Eu acho que temos sempre algo pra melhorar então procuro aprender ao máximo com todos do clube pra me tornar um jogador cada vez melhor', finalizou o jogador.

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