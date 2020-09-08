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Lucas Esteves sofre lesão muscular e fica fora por até seis semanas

Lateral-esquerdo se machucou durante treinamento desta terça-feira (8). Com saída de Diogo Barbosa, Cria da Academia é a única opção para reserva de Matías Viña...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 17:49

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 17:49
Crédito: Lucas Esteves se machucou durante treinamento na Academia de Futebol (Cesar Greco/Palmeiras
O lateral-esquerdo Lucas Esteves sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante treinamento desta terça-feira (8), na Academia de Futebol, e pode ficar fora por até seis semanas. A informação é do "GE".
O problema acontece justamente no momento em que o Palmeiras negociou Diogo Barbosa com o Grêmio e Esteves virou a opção imediata para a reserva do lateral-esquerdo Matías Viña.Vitor Luis deixou o Palmeiras em julho e está no Botafogo por empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro, em fevereiro do ano que vem.
Com 20 anos, Lucas Esteves tem uma partida como profissional pelo Alviverde, no Paulistão do ano passado contra a Ponte Preta.

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