Lucas Esteves sofre lesão muscular e fica fora por até seis semanas

Crédito: Lucas Esteves se machucou durante treinamento na Academia de Futebol (Cesar Greco/Palmeiras

O lateral-esquerdo Lucas Esteves sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante treinamento desta terça-feira (8), na Academia de Futebol, e pode ficar fora por até seis semanas. A informação é do "GE".

O problema acontece justamente no momento em que o Palmeiras negociou Diogo Barbosa com o Grêmio e Esteves virou a opção imediata para a reserva do lateral-esquerdo Matías Viña.Vitor Luis deixou o Palmeiras em julho e está no Botafogo por empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro, em fevereiro do ano que vem.