Lucas Esteves comemora primeiro gol pelo profissional do Palmeiras: ‘Estará sempre na minha mente’

Crédito: Cesar Greco

Reeditando a final da última Libertadores, Palmeiras e Santos se enfrentaram novamente na última quinta-feira (06), desta vez em partida válida pela décima primeira rodada do Campeonato Paulista. Após um bom jogo, o Alviverde venceu o rival por 3 a 2, com gols de Matías Viña, Willian e Lucas Esteves.

​Herói da vitória que manteve viva as chances de classificação do clube para a fase final do Paulistão, o lateral-esquerdo Lucas Esteves comemorou o seu primeiro gol pela equipe profissional do Palmeiras. Com 25 partidas feitas pelo grupo principal, o jovem ainda busca sua afirmação no elenco comandado por Abel Ferreira.

- Foi uma noite mágica, incrível e que estará sempre na minha mente. Só quem esteve comigo nos últimos tempos sabe o que significou para mim ter feito um gol importante em um clássico, um gol que nos deixou vivos na competição.​No Palmeiras desde 2014, depois de quase uma década defendendo as cores do São Paulo, o camisa 6 foi integrado ao elenco profissional junto com Gabriel Menino, Patrick de Paula, Wesley, entre outros que foram promovidos ainda no comando de Vanderlei Luxemburgo.

​- Ter subido junto do Menino, do Patrick, do Wesley, entre outros, foi muito importante. Temos um entrosamento de muito tempo já. E hoje, apesar da pouca idade, já somos espelhos para os meninos mais novos, como Giovani e Gabriel Silva. Nós somos muito unidos e assim vamos continuar, um ajudando o outro, um torcendo pelo outro. E quando recebermos oportunidades, vamos dar o nosso melhor.

​Alvo de inúmeras críticas por parte da torcida, o camisa 6 está se mostrando extremamente polivalente nas mãos de Abel Ferreira, mesmo sem se firmar efetivamente na equipe. Lateral-esquerdo de ofício, o jovem já atuou como ala, volante, meia, ponta-esquerda e ponta-direita, posição que estava realizando no momento gol no clássico diante do Santos.

​Buscando se firmar, Esteves agradeceu os atletas mais experientes, os quais tem como ídolo. Nas palavras do defensor, eles estiveram ao lado no momento de alegria e também nos momentos de falhas.

​- Os jogadores mais experientes cuidam muito bem de mim e eu os respeito muito, são ídolos para mim e para a minha geração. Eu procuro escutá-los muito, eles procuram sempre me ajudar da melhor forma. Inclusive o Luiz Adriano me mandou mensagem logo após o jogo de ontem, o Rony me deu parabéns hoje logo que me viu. São pessoas que estiveram comigo na hora do gol e quando eu falhei também. Eles me ajudam a crescer cada dia mais.