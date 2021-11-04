Lucas Drubsky é eleito o melhor executivo de futebol do Nordeste

'Gostaria de agradecer a Deus em primeiro lugar. E também minha esposa e todas os profissionais que estão comigo no dia a dia no Bahia. O prêmio é sempre uma conquista importante na vida de todos nós, mas de forma alguma ele deve nos permitir achar que "está bom". A busca pela melhora deve sempre ser constante, sem acomodações, desenvolvendo ferramentas que, de alguma maneira, possam nos tornar um profissional cada vez mais capacitado para atender às exigências de um cargo de tamanha responsabilidade de um dos maiores clubes do Brasil. Já tinha tido a oportunidade de concorrer ao prêmio na última edição e só de estar entre os três finalistas este ano, com os competentíssimos Thiago Paes e Pedro Soriano, me deixa bastante feliz. Me orgulho muito da minha profissão e sei que o futebol brasileiro está formando cada vez mais pessoas preparadas e capacitadas na área da gestão. Parabéns à Confut por valorizar a profissionalização e a capacitação em nosso futebol', disse o executivo.