Lucas Braga valoriza apoio da torcida do Santos antes de 'decisão' pela Copa do Brasil: 'Enche de energia'

Crédito: Ivan Storti/Santos

O atacante Lucas Braga valorizou o apoio da torcida do Santos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na última segunda-feira (02), antes do elenco embarcar para Fortaleza para enfrentar o Ceará, nesta quarta-feira (04), às 19h, no estádio do Castelão, pelo confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Desde que foi integrado ao elenco profissional em agosto, após empréstimos para Cuiabá e Inter de Limeira, o camisa 30 tem realizado o sonho de defender o Peixe, já que era torcedor de arquibancada. Tanto é por isso que Braga entende a importância do apoio dos torcedores.

-Uma alegria imensa. Sempre bom receber o carinho dos torcedores, é uma motivação a mais. A gente tá sentido muita saudade da nossa torcida nos estádios e aquilo ali nos enche de energia. É uma emoção muito grande poder ter vivido dos dois lados. Isso é bacana demais, algo que guardo pra mim para sempre - disse à Santos TV.