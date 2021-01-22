Lucas Braga explica a derrota do Santos fora: 'Não fomos eficientes'

Um dos poucos titulares do Santos alternativo que perdeu por 2 a 0 para o Fortaleza na noite desta quinta-feira pelo Brasileirão, o atacante Lucas Braga deu entrevista para o canal TNT na saída do gramado. O jogador lamentou a derrota e viu a diferença no placar pela maior eficiência da equipe cearense.- Hoje foi mais uma batalha, domingo tem outra. Jogo de poucas chances para as duas equipes e eles foram mais eficientes. Equipe deles é bem forte, explorou o jogo de velocidade. Não fomos eficientes e eles saíram com a vitória.O Santos terá ainda mais dois jogos pelo Brasileirão antes da grande decisão da Copa Libertadores da América. O próximo deles é já nesse domingo, quando o clube receberá o Goiás, na Vila Belmiro, às 18h15. O técnico Cuca ainda avaliará se escalará o time titular para o confronto.A final da Libertadores será disputada entre Santos e Palmeiras no próximo dia 30 de janeiro, em jogo único, no Macaranã.