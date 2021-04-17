Lucas Braga diz que Santos não foi efetivo e que faltou finalização

O Santos perdeu na noite dessa sexta-feira por 3 a 0 para a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, em duelo válido pelo Campeonato Paulista. E os três gols da equipe de Campinas foram anotados no primeiro tempo.No final da partida, com poucas palavras, Lucas Braga tentou explicar a derrota do Peixe. Em entrevista ao canal SporTV ele definiu sua visão do jogo.- Não fomos efetivos. Deixamos eles abrirem uma larga vantagem no primeiro tempo, depois para correr atrás fica difícil. A gente manteve a posse de bola, mas finalizou muito menos do que eles - disse o atacante.O próximo compromisso do Santos no Paulistão ocorre já domingo, às 20 horas, contra a Inter de Limeira. A partida será disputada na Vila Belmiro.