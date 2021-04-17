Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lucas Braga diz que Santos não foi efetivo e que faltou finalização

Atacante foi titular do Peixe na derrota por 3 a 0 contra a Ponte Preta, em Campinas...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 22:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2021 às 22:59
Crédito: Divulgação/Santos FC
O Santos perdeu na noite dessa sexta-feira por 3 a 0 para a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, em duelo válido pelo Campeonato Paulista. E os três gols da equipe de Campinas foram anotados no primeiro tempo.No final da partida, com poucas palavras, Lucas Braga tentou explicar a derrota do Peixe. Em entrevista ao canal SporTV ele definiu sua visão do jogo.- Não fomos efetivos. Deixamos eles abrirem uma larga vantagem no primeiro tempo, depois para correr atrás fica difícil. A gente manteve a posse de bola, mas finalizou muito menos do que eles - disse o atacante.O próximo compromisso do Santos no Paulistão ocorre já domingo, às 20 horas, contra a Inter de Limeira. A partida será disputada na Vila Belmiro.
Com seis pontos, o Peixe ocupa a 2ª colocação do Grupo D. Já a Inter de Limeira, com três pontos, ocupa a 4ª posição do Grupo A.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Durante a fuga, suspeito bateu o carro em outro veículo, na descida da Terceira Ponte, danificando o automóvel
Chefe do tráfico de morro em Vitória é baleado após perseguição que cruzou a 3ª Ponte
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados