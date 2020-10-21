Lucas Braga diz que, mesmo classificado, Santos estava focado em vencer: 'Fechar com chave de ouro'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Peixe já entrou em campo classificado e com a liderança do grupo G garantida no duelo diante do Defensa y Justicia (ARG), nesta terça-feira (20), na Vila Belmiro, pela sexta rodada da chave. No entanto, o atacante Lucas Braga, autor de um gol e uma assistência na vitória de virada por 2 a 1, disse que, independentemente dos objetivos conquistados no torneio, o pensamento do grupo desde o início do duelo foi de vitória.

– Nosso pensamento desde o começo do jogo foi a vitória. Antes, na preleção, a gente mentalizou a vitória, buscar a todo instante. A gente já sabia que estava em primeiro, mas você fechar com chave de ouro um ciclo dessa primeira fase, que foi muito boa pra nós, é muito importante – disse o atleta na saída de campo.

O jogador, que ao fim da partida foi decisivo, saiu do banco de reservas aos 12 minutos do segundo tempo e rendeu elogios o técnico Cuca pela condução do grupo para o duelo diante dos argentinos. Além de Braga, Marcos Leonardo, autor do gol da vitória, aos 42 minutos do segundo tempo, também não iniciou como titular.

– Nós fomos fiéis a estratégia e no final tudo deu certo. A gente seguiu muito que o Cuca falou, ele é um cara que explica muito bem jogo a jogo, cada situação como vai ocorrer. Fomos fiéis a estratégia e podemos sair com a vitória – afirmou Braga, que também concedeu entrevista coletiva virtual ao fim da partida.Agora, o Peixe terá pela frente o mata-mata da Libertadores. Segundo Lucas, é importante para que o Alvinegro mantenha a sequência positiva de apenas uma derrota nos últimos 15 jogos, mas também serão necessárias algumas correções visíveis mesmo após o triunfo contra o time portenho.

– É importante a gente manter uma boa sequência como estamos fazendo. A primeira fase é muito difícil, a segunda fase é um outro campeonato e a gente tem que se manter concentrado para buscar grandes coisas – pontuou o jogador.

– A gente, em alguns momentos da partida, perdeu um pouco a atenção, deixou que a equipe deles crescesse – acrescentou.

O Santos volta a campo neste domingo (25). Agora, o Peixe “troca a chave” e retoma as suas atenções ao Campeonato Brasileiro, onde tem confronto por uma vaga no G-4, diante do Fluminense, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 16h, pela 18ª rodada da competição nacional.