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Lucas Braga destaca a importância de Elano na sua carreira

Ídolo do Peixe foi treinador de Lucas Braga na Inter de Limeira, onde o jogador se destacou em partidas do Campeonato Paulista emprestado pelo próprio Santos...
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Publicado em 

14 jan 2021 às 23:00

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 23:00

Crédito: Divulgação/Inter de Limeira
Peça importante no Santos finalista da Copa Libertadores da América, Lucas Braga começou a temporada sem espaço no time principal do Peixe. Em entrevista à Rádio Nova FM, o atacante lembrou como uma ligação de ídolo santista mudou o rumo de sua carreira."Trabalhar com o Elano foi a realização de um sonho. Eu estava no Cuiabá, ele me ligou, tomei um susto, achei que era trote. Ele disse que ia assumir a Inter de Limeira, contaria comigo. Me ajudou muito. Cara super atencioso, me dava conselhos, falava o que eu ia enfrentar no Santos. Me ajudou na parte psicológica, nunca tinha jogado na Série A. Contou a história de vida dele, quando chegou no Santos. Foi fundamental para eu trilhar o caminho correto".Torcedor santista declarado, Lucas Braga confessa que passou um filme pela sua cabeça quando recebeu o passe de Marinho, que resultou no terceiro gol do Peixe contra o Boca. Ele também relatou conversa com outro torcedor do Santos no banco."Foram segundos que parecem passar um filme. Eu lembrei de estar comemorando gols do Santos, mas dessa vez eu estava dentro de campo. Cheguei e falei para o Pituca, me belisca, será que eu estou sonhando. Está com a mesma sensação que eu? Ele disse que estava. A gente sorrindo de orelha a orelha. Coisa de alma, não dá para explicar".​

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