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Lucas Braga comemora atuação na Bombonera e quer melhorar na Vila

Atacante vive seu melhor momento desde que foi contratado pelo Santos...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2021 às 13:00

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 13:00

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Lucas Braga foi uma das novidades do técnico Cuca para a partida contra o Boca Juniors na Bombonera, na última quarta-feira. O atacante foi titular e comemorou sua atuação no jogo, mas sabe que tem muito a evoluir ainda.- Sinto que fiz uma boa partida, principalmente no sentido tático. Foi um jogo muito intenso, que gera um desgaste físico grande, mas ao lado dos meus companheiros soubemos neutralizar as principais armas da equipe do Boca. Ainda tenho muito a evoluir, sei que posso melhorar nas tomadas de decisão e tenho buscado essa melhora no dia a dia, com a ajuda dos meus companheiros e do professor Cuca - afirmou o jogador.Contratado após se destacar pela Luverdense em 2018, Lucas Braga só teve chances no Santos no segundo semestre de 2020 após se destacar no Paulistão pela Inter de Limeira. O jogador vive seu melhor momento no clube e segue realizando sonhos do tempo de torcedor do Peixe.
- Temos expectativa de fazer um jogo ainda melhor dentro de casa, e com muito empenho, buscar a classificação. Jogar na Bombonera foi uma experiência muito bacana, particularmente falando. Um estádio muito falado e conhecido mundialmente. Com certeza este dia entrou na minha lista de momentos marcantes vividos no futebol - concluiu.
Lucas Braga e Santos reencontram o Boca Juniors já na próxima quarta-feira, 19h15, precisando vencer para garantir vaga na grande final da Copa Libertadores. Antes disso, tem clássico pelo Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo, domingo, 16, no Morumbi.

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