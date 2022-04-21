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Lucas Barreto, goleiro do sub-20 do Botafogo, mira liderança no Carioca: 'Capacidade de ficar no topo'

Arqueiro reconhece que a equipe pode entregar melhores resultados; Glorioso ocupa oitava posição na tabela da competição...
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Publicado em 

21 abr 2022 às 17:54

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 17:54

Botafogo e Fluminense se enfrentarão nesta sexta-feira, às 15h, no CEFAT, pela quinta rodada do Campeonato Carioca sub-20. Atualmente, o Glorioso ocupa a oitava posição na tabela, fato que incomoda o jovem goleiro de 20 anos, Lucas Barreto. Para o arqueiro, o time pode entregar melhores resultados e tem capacidade de ficar entre as primeiras posições.- Sabemos que clássico é sempre mais complicado. Mas iremos entrar com foco total pra sairmos vitoriosos, que vai ser importante para nos reerguer na tabela, porque temos consciência de nossa capacidade de ficar no topo sempre - declarou o goleiro.
Na última partida, o Alvinegro empatou com o Nova Iguaçu em 1 a 1, com gol marcado pelo meia-atacante Hugo Iglesias. Lucas Barreto reconheceu que foi um jogo difícil e que a equipe precisa aproveitar as chances de gol.
- O jogo contra o Nova Iguaçu foi uma partida muito difícil. Porém, lutamos até o minuto final para evitar a derrota, criamos bastantes oportunidades e esperamos aproveitá-las melhor na próxima rodada - afirmou o camisa 1.
Crédito: BotafogoéooitavocolocadonatabeladoCampeonatoCariocasub-20(Foto:FábiodePaula/Botafogo

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