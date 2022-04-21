Lucas Barreto, goleiro do sub-20 do Botafogo, mira liderança no Carioca: 'Capacidade de ficar no topo'

Botafogo e Fluminense se enfrentarão nesta sexta-feira, às 15h, no CEFAT, pela quinta rodada do Campeonato Carioca sub-20. Atualmente, o Glorioso ocupa a oitava posição na tabela, fato que incomoda o jovem goleiro de 20 anos, Lucas Barreto. Para o arqueiro, o time pode entregar melhores resultados e tem capacidade de ficar entre as primeiras posições.- Sabemos que clássico é sempre mais complicado. Mas iremos entrar com foco total pra sairmos vitoriosos, que vai ser importante para nos reerguer na tabela, porque temos consciência de nossa capacidade de ficar no topo sempre - declarou o goleiro.