Lucas Aruba enxerga 2022 como ano para se destacar pelo Bahia

Tratado com muito carinho pela capacidade de enfrentamento individual e jogadas pelas pontas, o meia-atacante Lucas Aruba é uma das apostas das categorias de base do Bahia para 2022. O jogador está no seu primeiro ano como atleta do time Sub-20 e, aos poucos, cavou espaço no time titular.>Tino Marcos revela motivo de saída da Globo após 35 anosEle marcou 2 gols em 6 partidas disputadas pelo Baianão Sub-20 e garante que vai crescer mais ainda na temporada em virtude da confiança recebida por parte da comissão técnica:

- É muito importante ter essa confiança da parte da comissão. Apesar de ser jovem, o clube já conhece bem minhas características e, sempre que posso, tento corresponder essa confiança depositada em mim dentro de campo. Faço questão de dar o meu máximo para ajudar a equipe - declarou.

No clube desde 2017 quando foi buscado aos 13 anos no Maruinense, do Sergipe, Aruba já foi campeão estadual com os times Sub-15, em 2019, e Sub-17, em 2021. Neste ano, ele almeja repetir o feito com a nova categoria onde o time que é o líder do Grupo 1 vai precisar pontuar contra o quinto colocado ABB, neste sábado, às 15h (de Brasília).

- Temos um elenco muito qualificado. Claro que queremos ganhar tudo que disputamos, mas temos que ir com calma, ajustando alguns detalhes, treinando forte para que, independente do campeonato, possamos fazer a melhor campanha possível. Vai ser um grande jogo contra um grande equipe. Sinto-me orgulhoso pela minha trajetória até aqui, estar em um grande time é resultado de muito trabalho e ambição - projetou.