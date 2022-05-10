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futebol

Lucas Aruba enxerga 2022 como ano para se destacar pelo Bahia

Meia-atacante chegou ao clube em 2017 vindo do futebol sergipano
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Publicado em 10 de Maio de 2022 às 15:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 15:14
Tratado com muito carinho pela capacidade de enfrentamento individual e jogadas pelas pontas, o meia-atacante Lucas Aruba é uma das apostas das categorias de base do Bahia para 2022. O jogador está no seu primeiro ano como atleta do time Sub-20 e, aos poucos, cavou espaço no time titular.>Tino Marcos revela motivo de saída da Globo após 35 anosEle marcou 2 gols em 6 partidas disputadas pelo Baianão Sub-20 e garante que vai crescer mais ainda na temporada em virtude da confiança recebida por parte da comissão técnica:
- É muito importante ter essa confiança da parte da comissão. Apesar de ser jovem, o clube já conhece bem minhas características e, sempre que posso, tento corresponder essa confiança depositada em mim dentro de campo. Faço questão de dar o meu máximo para ajudar a equipe - declarou.
No clube desde 2017 quando foi buscado aos 13 anos no Maruinense, do Sergipe, Aruba já foi campeão estadual com os times Sub-15, em 2019, e Sub-17, em 2021. Neste ano, ele almeja repetir o feito com a nova categoria onde o time que é o líder do Grupo 1 vai precisar pontuar contra o quinto colocado ABB, neste sábado, às 15h (de Brasília).
- Temos um elenco muito qualificado. Claro que queremos ganhar tudo que disputamos, mas temos que ir com calma, ajustando alguns detalhes, treinando forte para que, independente do campeonato, possamos fazer a melhor campanha possível. Vai ser um grande jogo contra um grande equipe. Sinto-me orgulhoso pela minha trajetória até aqui, estar em um grande time é resultado de muito trabalho e ambição - projetou.
Crédito: Atletafoicaptadoaindaaos13anosdeidade(FelipeOliveira/ECBahia

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