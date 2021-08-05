Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lucão quer Guarani focado em chegar ao G-4 da Série B

Atacante sabe que o caminho para o acesso é longo...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 19:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 ago 2021 às 19:05
Crédito: Divulgação / Guarani
Em grande fase em 2021, o atacante Lucão, hoje no Guarani, falou sobre o bom momento que o clube paulista tem passado na Série B. Segundo o jogador, o desejo de todos no Bugre é manter esse crescimento este ano.- Estamos fazendo uma boa Série B e isso é importante. O grupo sabe da importância de ter intensidade para brigar sempre na parte de cima da tabela de classificação.
O jogador destacou que a meta do Bugre é a briga pelo acesso.- Não podemos pensar diferente disso. Temos que focar em levar o clube para a Série A novamente. Estamos muito focados nisso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

guarani
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados