Lucão quer Guarani focado em chegar ao G-4 da Série B

Em grande fase em 2021, o atacante Lucão, hoje no Guarani, falou sobre o bom momento que o clube paulista tem passado na Série B. Segundo o jogador, o desejo de todos no Bugre é manter esse crescimento este ano.- Estamos fazendo uma boa Série B e isso é importante. O grupo sabe da importância de ter intensidade para brigar sempre na parte de cima da tabela de classificação.