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Luany não renova contrato e deixa o Fluminense após três anos

Jogadora optou por não renovar o vínculo com o Fluminense, que termina nesta sexta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

31 dez 2021 às 13:50

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 13:50

Nesta sexta-feira, Luany teve a saída do Fluminense confirmada. A atleta, que tinha contrato até o dia 31 de dezembro, optou por não renovar com o clube, assim como a goleira Nicole. A jogadora, hoje com 18 anos, chegou ao Fluminense no início do projeto do Futebol Feminino, em 2019. A última partida de Luany foi no clássico entre Fluminense e Flamengo, pela final do Carioca sub-18. No duelo, as Guerreiras levaram a melhor e conquistaram o título inédito em Laranjeiras. Em 2020, também foi um dos destaques da conquista do Brasileiro sub-18. No total, disputou 64 partidas e marcou 13 gols. A atacante também foi convocada várias vezes para a Seleção Brasileira Sub-17 e Sub-20.
Crédito: Luanymarcou13golscomacamisatricolor(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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