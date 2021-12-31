Luany não renova contrato e deixa o Fluminense após três anos

Nesta sexta-feira, Luany teve a saída do Fluminense confirmada. A atleta, que tinha contrato até o dia 31 de dezembro, optou por não renovar com o clube, assim como a goleira Nicole. A jogadora, hoje com 18 anos, chegou ao Fluminense no início do projeto do Futebol Feminino, em 2019. A última partida de Luany foi no clássico entre Fluminense e Flamengo, pela final do Carioca sub-18. No duelo, as Guerreiras levaram a melhor e conquistaram o título inédito em Laranjeiras. Em 2020, também foi um dos destaques da conquista do Brasileiro sub-18. No total, disputou 64 partidas e marcou 13 gols. A atacante também foi convocada várias vezes para a Seleção Brasileira Sub-17 e Sub-20.